ஜி.ஹெச்.,களுக்கு படுக்கை விரிப்புகள் கொள்முதல் நிறுத்தம் நுாற்றுக்கணக்கான கைத்தறி நெசவாளர் சங்கங்கள் பாதிப்பு
ஜி.ஹெச்.,களுக்கு படுக்கை விரிப்புகள் கொள்முதல் நிறுத்தம் நுாற்றுக்கணக்கான கைத்தறி நெசவாளர் சங்கங்கள் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:46 PM
சென்னிமலை: தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனை, ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், மருத்துவ கல்லுாரிகள் மற்றும் இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனைகளில், நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் படுக்கை விரிப்பு, போர்வை, தலையணை உறை மற்றும் துண்டுகள், கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் கோ-–ஆப்-டெக்ஸ் மூலமாகவே கொள்முதல் செய்யப்பட்டது.
குறிப்பாக, நோயாளிகளின் சுகாதாரத்தை உறுதி செய்யவும், ஊழியர்கள் தினமும் படுக்கை விரிப்புகளை மாற்றுகிறார்களா என்பதை கண்காணிக்கவும் ‘நாளுக்கு ஒரு வண்ணம்’ என்ற நடைமுறை அமலில் இருந்தது.
இதற்காக ஈரோடு மாவட்டம், சென்னிமலை பகுதியில் செயல்படும், 40-க்கும் மேற்பட்ட கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் கரூர் மாவட்ட நெசவாளர் மூலம் பிரத்யேகமாக, 100 சதவீதம் பருத்தி படுக்கை விரிப்பு தயாரிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டது.
இதனால் ஆயிரக்கணக்கான நெசவாளர்களுக்கு ஆண்டு முழுவதும் வேலைவாய்ப்புடன் நிலையான வருமானமும் கிடைத்தது. இந்த நடைமுறை கடந்த காலங்களில் படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு தற்போது முற்றிலும் முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
கைத்தறி பருத்தி விரிப்புகளுக்கு பதிலாக, தரமற்ற பாலியஸ்டர் கலந்த படுக்கை விரிப்பு கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. ஆட்சியாளர்களின் கவனத்துக்கே செல்லாமல், அதிகாரிகள் தன்னிச்சையாக எடுத்துள்ள முடிவால், அரசு மருத்துவமனைகளில் பருத்தி விரிப்புகள் மறைந்து, தோல் நோய்களை ஏற்படுத்தும் பாலியஸ்டர் விரிப்புகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.
அதே சமயம், அரசு மருத்துவமனை தேவைகளுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட லட்சக்கணக்கான படுக்கை விரிப்பு, போர்வை மற்றும் தலையணை உறைகள், கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்க கிடங்குகளில் தேங்கியுள்ளன. அரசு கொள்முதலை நிறுத்தி விட்டதால், பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சரக்கு முடங்கியுள்ளதுடன், சங்கங்களின் நிதி நிலையும் அதலபாதாளத்துக்கு சென்றுள்ளது.
அரசு துறைகளுக்கான தேவைகளை கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கங்களில் மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று அரசு திட்டவட்டமான உத்தரவு பிறப்பித்தால் மட்டுமே, நெசவாளர்களுக்கு ஆண்டு முழுவதும் தடையின்றி வேலை கிடைக்கும்.
அதிகாரிகள் மட்டத்தில் அரங்கேறியுள்ள இந்த ‘பாலியஸ்டர் கொள்முதல்’ குளறுபடியை, அமைச்சர்களும், மக்கள் பிரதிநிதிகளும் முதல்வரின் கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று, தனியார் கொள்முதலை ரத்து செய்ய வேண்டும் என, நெசவாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஈரோடு மாவட்ட நெசவாளர்கள் சமேளன தலைவர் சென்னிமலை ராஜேந்திரன் கூறியதாவது:
தமிழக முழுதும் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், குறைந்த விலையில் போர்வை உற்பத்தி செய்து, ஆதி திராவிடர் நல மாணவர் விடுதிகளுக்கு, கோ - ஆப் டெக்ஸ் மூலம் கொள்முதல் செய்து வழங்கப்படும், அந்தப் படுக்கை விரிப்பு ஆடர்களும், இந்த ஆண்டு பிரதம கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை.
இவ்வாறு கூறினார்.