அக்வான் தீவிர புயலாக வலுவடைந்தது; இந்திய வானிலை மையம் அறிவிப்பு
அக்வான் தீவிர புயலாக வலுவடைந்தது; இந்திய வானிலை மையம் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 10:54 AM
ADDED : நவ 18, 2026 06:49 AM
UPDATED : நவ 18, 2026 10:54 AM ADDED : நவ 18, 2026 06:49 AM
- நமது நிருபர் -
தெற்கு வங்காள விரிகுடாவின் மத்தியப் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மேற்கு-மத்திய வங்காள விரிகுடாவில் நிலவும் அக்வான் புயல், கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 3 கி.மீ வேகத்தில் மெதுவாக வடக்கு நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. வடக்கு-வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து, தீவிர சூறாவளி புயலாக வலுவடைந்துள்ளது.
சென்னைக்கு (தமிழ்நாடு) கிழக்கே 590 கி.மீ தொலைவிலும், திருகோணமலைக்கு (இலங்கை) வடகிழக்கே 650 கி.மீ தொலைவிலும், மசூலிப்பட்டினத்திற்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தென்கிழக்கே 610 கி.மீ தொலைவிலும், விசாகப்பட்டினத்திற்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தெற்கு-தென்கிழக்கே 610 கி.மீ தொலைவிலும், கோபால்பூருக்கு (ஒடிசா) தெற்கே 730 கி.மீ தொலைவிலும் மையம் கொண்டுள்ளது.
வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் மெதுவாக நகர்ந்து, இன்று (நவம்பர் 18) மேற்கு-மத்திய வங்காள விரிகுடாவில் தீவிர புயலாக வலுப்பெறக்கூடும்.
வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவம்பர் 19ம் தேதி மிகத் தீவிர புயலாக மேலும் வலுப்பெற வாய்ப்பு உள்ளது. வடமேற்கு திசையில் நகரும் இந்தப் புயல், நவம்பர் 20ம் தேதி நண்பகல், நெல்லூருக்கும் விசாகப்பட்டினத்திற்கும் இடையே ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் யானம் கடற்கரைப் பகுதிகளைக் கடக்கக்கூடும்.
காற்றின் வேகம் மணிக்கு 120-130 கி.மீ வேகத்திலும், அவ்வப்போது 145 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
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