கணவருக்கு வேறு பெண்ணுடன் தொடர்பு மனைவிக்கு இழைத்த கொடுமையாகாது: கணவர் விடுதலையை உறுதி செய்தது ஐகோர்ட்
கணவருக்கு வேறு பெண்ணுடன் தொடர்பு மனைவிக்கு இழைத்த கொடுமையாகாது: கணவர் விடுதலையை உறுதி செய்தது ஐகோர்ட்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:40 PM
சென்னை: ‘கணவருக்கு வேறொரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருப்பது மட்டுமே, சட்டப்படி மனைவிக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமையாக கருத முடியாது’ என தெரிவித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், மனைவி தற்கொலை செய்த வழக்கில் இருந்து, கணவரின் விடுதலையை உறுதி செய்தது.
திருப்பூரில், 2008ல் திருமணமான ஒரு தம்பதிக்கு, ஒன்றரை வயதில் குழந்தை இருந்தது. கணவர் வேறொரு பெண்ணுடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்ததால், குடும்பத்தை கவனிக்காமல் இருந்துள்ளார்.
இதில் மனமுடைந்த மனைவி, தன் குழந்தையுடன் கால்வாயில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
மனைவியை தற்கொலைக்கு துாண்டியதாகவும், கொடுமை செய்ததாகவும், கணவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து, அவரை காவல் துறை கைது செய்தது.
இந்த வழக்கில், குற்றச்சாட்டுகளை போதிய ஆதாரங்களுடன், காவல் துறை நிரூபிக்க தவறி விட்டதால், கணவரை விடுதலை செய்து, விசாரணை நீதிமன்றம் தீர்ப் பளித்தது.
இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து, உயிரிழந்த பெண்ணின் சகோதரர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த வழக்கு, நீதிபதி சுந்தர்மோகன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
வரதட்சணை கொடுமை
அப்போது, பெண்ணின் சகோதரர் தரப்பில், ‘வரதட்சணை கொடுமை, திருமணத்தை மீறிய உறவு குறித்து அளித்த சாட்சியங்களை விசாரணை நீதிமன்றம் பரிசீலிக்காமல், விடுதலை செய்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்’ என, வாதிடப்பட்டது.
நீதிபதி அளித்த தீர்ப்பு:
மனுதாரர் முதலில் அளித்த புகாரில், சகோதரியின் கணவருக்கு திருமணத்தை மீறிய உறவு இருந்தது பற்றி குறிப்பிட்டிருந்த போதிலும், வரதட்சணை கொடுமை குறித்து எதையும் குறிப்பிடவில்லை. இதை விசாரணை நீதிமன்றம், கவனத்தில் கொண்டுள்ளது.
வரதட்சணை கேட்ட குற்றச்சாட்டை பொறுத்தவரை, ஆரம்பக்கட்ட புகாரில் அது குறிப்பிடப் படாததால், பின்னரே சாட்சிகளால் அந்த குற்றச்சாட்டு சேர்க்கப்பட்டு உள்ளதை, விசாரணை நீதிமன்றம் உத்தரவில் குறிப்பிட்டு உள்ளது.
மேல்முறையீடு மனு
கணவருக்கு வேறொரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருப்பதை மட்டுமே, இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவின் படி, மனைவிக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமையாக கருத முடியாது.
அரசு தரப்பு, குற்றச் சாட்டை சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி தகுந்த ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கவில்லை என்பதை, விசாரணை நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டி உள்ளதால், அந்த உத்தரவு உறுதி செய்யப்படுகிறது. மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.