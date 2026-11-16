கத்தியால் குத்தி மனைவி கொலை தலைமறைவு கணவருக்கு வலை
கத்தியால் குத்தி மனைவி கொலை தலைமறைவு கணவருக்கு வலை
UPDATED : நவ 16, 2026 10:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:24 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 10:27 PM ADDED : நவ 16, 2026 10:24 PM
திருச்செங்கோடு: திருச்செங்கோட்டில், கத்திக்குத்து காயங்களுடன் மனைவி இறந்து கிடந்த நிலையில், தலைமறைவாக உள்ள கணவனை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோடு, சின்னபாலுத்து தெருவை சேர்ந்தவர் கணேசன், 26; லாரி மெக்கானிக். இவரது மனைவி ரசிகா, 21; இருவரும், ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன், காதல் திருமணம் செய்து கொண்டனர். தம்பதிக்கு, ஆறு வயதில், ஒரு மகன் உள்ளார். கணேசனுக்கு, மது குடிக்கும் பழக்கம் உள்ளதால், கணவன், மனைவிக்குள் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.
இதுபோல, கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட சண்டையால், கோபித்துக்கொண்டு ரசிகா, அதே தெருவில் உள்ள தாய் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டார். இதையடுத்து உறவினர்கள் சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்துள்ளனர். தொடர்ந்து, குடியிருக்கும் வீட்டில் பாம்பு தொல்லை அதிகம் இருப்பதால், வேறு வீட்டுக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர். அதன்படி, நேற்று காலை, 10:00 மணிக்கு, வேறு வாடகை வீடு பார்ப்பதற்காக, ரசிகாவும், கணேசனும் டூ – வீலரில் சென்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், சண்முகபுரம் – களரங்காடு ரோடு, குமரன் கோவில் அருகே உள்ள காட்டுப்பகுதியில், ரசிகா கத்திக்குத்து காயங்களுடன் இறந்து கிடப்பதாக, நேற்று மாலை, அப்பகுதியில் ஆடு மேய்க்க சென்றவர்கள் பார்த்து, திருச்செங்கோடு ரூரல் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
அங்கு சென்ற போலீசார், உடலை மீட்டு நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். மேலும், மோப்ப நாய் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் மூலம் தடயங்களை சேகரித்தனர். திருச்செங்கோடு ஏ.எஸ்.பி., அஸ்வினி, சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தார்.
ரசிகாவின் கணவர் கணேசனின் மொபைல் போனை தொடர்பு கொண்டபோது, ‘சுவிட்ச் ஆப்’ செய்யப்பட்டிருந்தது. கணவனே, மனைவியை கொலை செய்து விட்டு தலைமறைவாகியுள்ளதாக சந்தேகப்படும் போலீசார், அவரை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.