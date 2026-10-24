நான் விளையாட்டு துறை அமைச்சராக வேண்டியவன் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் ஆதங்கம்
நான் விளையாட்டு துறை அமைச்சராக வேண்டியவன் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் ஆதங்கம்
UPDATED : அக் 24, 2026 04:06 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:48 AM
UPDATED : அக் 24, 2026 04:06 AM ADDED : அக் 24, 2026 12:48 AM
சென்னை: ''விளையாட்டு துறை அமைச்சராக வேண்டிய நான், உயர்கல்வித் துறை அமைச்சராக உள்ளேன்,'' என, அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
சென்னை பல்கலையில், அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தலைமையில், விளையாட்டு மேம்பாடு செயல்பாடுகள் குறித்து, அரசு கல்லுாரி உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. கூட்டத்தில், அமைச்சர் பேசியதாவது:
தமிழக அரசு விளையாட்டு வீரர்களுக்கான, உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த, பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. நான் கூடைப்பந்து வீரராக இருந்தபோது, டில்லியில் இருந்து பெங்களூருக்கு, ரயிலில் நின்றபடியே வந்துள்ளேன். அதனால், வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்லும் வீரர்களின் வலி எனக்கு புரியும்.
சர்வதேச, தேசிய அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகளில், பங்கேற்க செல்லும் மாணவர்களுக்கு, விமான பயணச்சீட்டு உறுதி செய்யப்படும். இதில், கல்லுாரி உடற்கல்வி இயக்குநர்களின் பங்களிப்பு அவசியமானது. மாணவர்களை தயார்படுத்துதல் தொடர்பாக, விரிவான திட்டமிடல்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
விளையாட்டு துறை அமைச்சராக வேண்டிய நான், உயர்கல்வித் துறை அமைச்சராக உள்ளேன். உடற்கல்வி இயக்குநர் நியமனத்தில், இனி எந்த ஊழலும் இருக்காது; வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடக்கும். பணி மாறுதலிலும் ஊழல் இருக்காது. என்னை அனைவரும் எளிதில் அணுகலாம். எனக்கு தனி செயலர்கள் கிடையாது. நானே அமைச்சர், நானே செயலர்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
கூட்டம் முடிந்த பின், அவர் அளித்த பேட்டி:
தமிழக அரசு கல்லுாரிகளில், உடற்கல்வி இயக்குநர் பணியிடங்கள், பல காலியாக உள்ளன. அவற்றை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பல்கலைகளில் தற்காலிக துணைவேந்தர்கள், விரைவில் நியமனம் செய்யப்படுவர். ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலை சார்பில் நடந்த, அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கான ஆய்வுகள் குறித்து, உரிய விசாரணை நடத்தப்படும்.
கவுரவ விரிவுரையாளர்களுக்கான உயர்த்தப்பட்ட ஊதியம் செப்., 1ம் தேதியிட்டு, நிலுவைத் தொகையுடன் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.