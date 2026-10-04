என் மக்களை எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் சந்திப்பேன்: ‘ரோடு ஷோ’வில் முதல்வர் விஜய் பேச்சு
என் மக்களை எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் சந்திப்பேன்: ‘ரோடு ஷோ’வில் முதல்வர் விஜய் பேச்சு
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 08:06 PM
–நமது நிருபர்–: ‘‘தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும், மக்களை சந்திக்கிற நபர் நான் கிடையாது. என் மக்களை எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும், எப்போது வேண்டுமானாலும் சந்திப்பேன்,’’ என, தாராபுரத்தில் நடந்த, ‘ரோடு ஷோ’வில் பங்கேற்ற முதல்வர் விஜய் பேசினார்.
தாராபுரம் தொகுதி த.வெ.க., வேட்பாளர் சத்யபாமாவை ஆதரித்து, முதல்வர் விஜய் நேற்று ரோடு ஷோ நடத்தினார். இதற்காக, காலையில் தனி விமானம் மூலம் கோவை வந்த அவர், அங்கிருந்து பிரசார வாகனத்தில் பயணித்தார். வேட்பாளர் சத்யபாமாவும் உடன் சென்றார்.
ரோடு ஷோ நடந்த வழி நெடுகிலும் இருபுறங்களிலும், கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்கள் திரண்டு நின்று வரவேற்றனர். மாலை, கட்சி துண்டு மற்றும் புகைப்படங்கள் பரிசளித்தனர். பின், தாராபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரோட்டில், விஜய் பேசியதாவது:
இரண்டாவது முறையாக இந்த தாராபுரம் தொகுதிக்கு வந்த என்னை பார்த்து, தேர்தல் பயம் என்று சொல்றாங்க. தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும், மக்களை பார்க்க வருகின்ற நபர் நான் கிடையாது. என் சொந்தங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் போய் பார்ப்பேன். எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் போய் பார்ப்பேன். உங்களுக்கு என்ன அதைப்பத்தி?
நான் மதுராந்தகம் போயிருந்தேன். அங்கு, ஒவ்வோர் ஊரிலும் மக்களை பார்த்து பேசுனது அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது. அதே மாதிரி தான் நம்ம தாராபுரம் சொந்தங்களையும் இன்றைக்கு பார்க்க வந்திருக்கிறேன்.
தாராபுரத்தில் அன்றைக்கு நான் பேசும் போது, ‘இந்த தி.மு.க.,வுக்கும் மற்றும் பலருக்கும் ஓட்டு போட்டீங்கன்னா, பெண்களை அசிங்கம், அசிங்கமாக பேசுறவங்களை நம்ம ஆதரிக்கிற மாதிரி ஆகிடும்’னு சொன்னேன்.
‘நம்ம வீட்டு பெண்கள், நம்ம அம்மா, அக்கா, தங்கைகளை அவதுாறாக பேசுறவங்களை நாம் ஆதரிக்கிற மாதிரி ஆயிடும்’னு சொன்னேன். நான் வெறும் ஓட்டுக்காக மட்டுமே அப்படி சொல்லவில்லை.
அன்றைக்கு என்ன நடந்தது? ஸ்டாலின் சார் வந்தாரு, என்ன பேசிட்டு போனாரு? அப்பாவும், பிள்ளையும் தாராபுரத்துக்கு வந்து, தயவு செய்து தி.மு.க.,வுக்கு ஓட்டு போடாதீங்க, தயவு செய்து தி.மு.க.,வுக்கு ஓட்டு போடாதீங்க, கோடான கோடி நன்றி இப்பவே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க.
எப்போதும், தேர்தலுக்கு அப்புறம் தான் கோடான கோடி நன்றின்னு சொல்லுவாங்க. அதை இப்பவே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. என்ன பேச்சு பேசிட்டு போயிருக்காங்க. நம்ம சகோதரி சத்யபாமாவை... அதை காது கொடுத்து கேட்க முடியாது. மறக்குற மாதிரியாக பேசிட்டு போயிருக்கிறார். அவர் மட்டுமா இப்படி பேசுறாரு? அவரு வளர்த்து வச்சிருக்கின்ற எல்லாரும் வந்து இப்படிதான் பேசிட்டு போறாங்க.
என்னைப் பற்றி என்ன வேணாலும் பேசுங்க. நான் அதை தாங்கிக்கிறேன். நான் அதை பொறுத்துப்பேன். ஆனால், நம்ம சகோதரியை பத்தியோ, நம்ம வீட்ல இருக்கிற அம்மா, அக்கா, தங்கைகளை பத்தியோ நீங்க பேசுனீங்கன்னா, நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன்.
இது இன்றைக்கு, நேற்று நடக்கின்ற கூத்து கிடையாது. எம்.ஜி.ஆர்., ஜெ. காலத்திலிருந்து இதே மாதிரி தான் அசிங்கமாக, அவதுாறாக பேசுவதை, இதே பொழப்பாக வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனால், அவங்க இரண்டு பேரும் ரொம்ப தைரியமாக, ரொம்ப கவனமாக இருந்தனர்; இந்த தி.மு.க.,வுடன் கை கோர்க்கக்கூடாது என்று.
ஆனால், இன்றைக்கு என்ன நடக்குது? இவர்களும், மற்றும் பலரும், இந்த தி.மு.க.,வுடன் மறைமுகமாக கூட்டு சேர்ந்து, யாரோடெல்லாம் கூட்டு சேரக்கூடாதோ அவங்களோடு எல்லாம் கூட்டு சேர்ந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
அதனால், மக்களே, வரும், 6-ம் தேதி காலையில் சும்மா பக்காவா ரெடியாகி, வாக்காளர் கார்டை கையில் எடுத்துகிட்டு, உங்க வீட்டில் இருக்கின்ற எல்லோரையும் கூட்டிக்கிட்டு, உங்க வீட்டு, பக்கத்து வீட்டு சொந்தங்கள் எல்லாரையும் கூட்டிக்கிட்டு, உங்க பக்கத்துல இருக்கிற பூத்துக்கு போய் விசில் சின்னத்துக்கு நேராக இருக்கின்ற அந்த பட்டனை ஓர் அழுத்து அழுத்துங்க.
உங்க சின்னம், நமது சின்னம், நமது வெற்றி சின்னம். அப்பறம் என்னங்க, நம்பிக்கையாக இருங்க. நல்லதே நடக்கும், வெற்றி நிச்சயம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இறுதியாக, மூலனுார் வஞ்சியம்மன் கோவிலில் தரிசனத்தை முடித்த விஜய், கோவிலுக்கு வெளியே திரண்டிருந்த மக்களிடம் ஓட்டு கேட்டார். ரோடு ஷோவை முடித்துக் கொண்டு, தாராபுரத்திலிருந்து ஹெலிகாப்டரில் கோவை புறப்பட்டார்.