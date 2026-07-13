'ஓடவும் இல்லை; ஒளியவும் இல்லை நாளை மறுநாள் ஆஜராகிறேன்': எ.வ.வேலு
'ஓடவும் இல்லை; ஒளியவும் இல்லை நாளை மறுநாள் ஆஜராகிறேன்': எ.வ.வேலு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:13 AM
சென்னை: “நான் ஓடவும் இல்லை; ஒளியவும் இல்லை. நாளை மறுநாள் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரிகள் முன் விசாரணைக்கு ஆஜராகிறேன்,” என தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்தார்.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், அமைச்சராக இருந்த வேலு மீது, கரூரில் சாலையே போடாமல், 3.23 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. அவர் உட்பட, ஒன்பது பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரிகள், கடந்த ஜூன் 25ல், வேலு வீடு உட்பட, 20 இடங்களில் சோதனை நடத்தி, ஆவணங்களை கைப்பற்றினர்.
விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகுமாறு 'சம்மன்' அனுப்பினர். ஆனால், அவர் ஆஜராகவில்லை. சிகிச்சைக்காக, சிங்கப்பூர் சென்று விட்டதாக தகவல் அனுப்பினார். இதை சுட்டிக்காட்டி, வேலுவை விமர்சித்து, கடந்த, 10ம் தேதி கரூரில் முதல்வர் விஜய் பேசினார். இந்நிலையில், சிங்கப்பூரில் இருந்து வேலு, நேற்று சென்னை திரும்பினார்.
விமான நிலையத்தில், வேலு அளித்த பேட்டி: இதயம் மற்றும் வயிறு பிரச்னை காரணமாக, கடந்த, 2016ல் சிங்கப்பூரில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றேன். பின், 2023ம் ஆண்டிலும் அதே மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சென்று திரும்பினேன். கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில் இரவு - பகல் பாராது உழைத்ததால், சிகிச்சைக்கு செல்ல முடியவில்லை.
தற்போது, ஜூன் 25ம் தேதி சிங்கப்பூர் செல்ல, விமான டிக்கெட் எடுத்தேன். அன்று காலை, புகழ் வேந்தன் என்ற அதிகாரி தலைமையில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர், எங்கள் வீட்டில் சோதனையிட்டனர். அதனால், சிங்கப்பூர் செல்லும் திட்டத்தை மறுநாளுக்கு தள்ளி வைத்தேன்.
இந்நிலையில், ஜூன் 30ம் தேதி என் வீட்டிற்கு வந்த லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர், ஜூலை 3ம் தேதி விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு சம்மன் ஒட்டியதை அறிந்தேன். வழக்கறிஞர்கள் வாயிலாக, அவகாசம் கேட்டேன்.
அதன்படி, நாளை மறுநாள், 15ம் தேதி விசாரணைக்கு ஆஜராவேன். நான் ஓடவும் இல்லை; ஒளியவும் இல்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.