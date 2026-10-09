தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்; உள்துறை செயலாளர் மணிவாசன் இடமாற்றம்

தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்; உள்துறை செயலாளர் மணிவாசன் இடமாற்றம்

தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்; உள்துறை செயலாளர் மணிவாசன் இடமாற்றம்

1

ADDED : அக் 09, 2026 08:53 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

1

ADDED : அக் 09, 2026 08:53 AM

1
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

-நமது நிருபர்-

தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது; உள்துறை செயலாளர் மணிவாசன் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அதன் விபரம்:

* உள்துறை செயலாளராக இருந்த மணிவாசன் நில நிர்வாக ஆணையராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

* சிட்கோ நிர்வாக இயக்குனராக இருந்த கார்த்திக் ஐஏஎஸ்

உள்துறைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

* ராஜேஷ் லக்கானி, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராகவும், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் மேலாண்மை இயக்குநராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

* தமிழக மின்பகிர்மான கழக தலைவர் பதவியில் இருந்து அருண் ராய் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us