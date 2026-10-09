உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
-நமது நிருபர்-
தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது; உள்துறை செயலாளர் மணிவாசன் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அதன் விபரம்:
* உள்துறை செயலாளராக இருந்த மணிவாசன் நில நிர்வாக ஆணையராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
* சிட்கோ நிர்வாக இயக்குனராக இருந்த கார்த்திக் ஐஏஎஸ்
உள்துறைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
* ராஜேஷ் லக்கானி, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராகவும், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் மேலாண்மை இயக்குநராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
* தமிழக மின்பகிர்மான கழக தலைவர் பதவியில் இருந்து அருண் ராய் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்; உள்துறை செயலாளர் மணிவாசன் இடமாற்றம்
தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்; உள்துறை செயலாளர் மணிவாசன் இடமாற்றம்
ADDED : அக் 09, 2026 08:53 AM
ADDED : அக் 09, 2026 08:53 AM
அ நிறம் | அளவு
-நமது நிருபர்-
தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது; உள்துறை செயலாளர் மணிவாசன் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அதன் விபரம்:
* உள்துறை செயலாளராக இருந்த மணிவாசன் நில நிர்வாக ஆணையராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
* சிட்கோ நிர்வாக இயக்குனராக இருந்த கார்த்திக் ஐஏஎஸ்
உள்துறைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
* ராஜேஷ் லக்கானி, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராகவும், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் மேலாண்மை இயக்குநராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
* தமிழக மின்பகிர்மான கழக தலைவர் பதவியில் இருந்து அருண் ராய் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.