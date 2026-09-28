குழந்தைகள் இசை கற்றால் ஆரோக்கியமான தேடல் ஆரம்பித்து விடும்!
குழந்தைகள் இசை கற்றால் ஆரோக்கியமான தேடல் ஆரம்பித்து விடும்!
ADDED : செப் 28, 2026 09:31 AM
ADDED : செப் 28, 2026 09:31 AM
கோவை: பிரபல கர்நாடக இசை பாடகி நித்யஸ்ரீ மகாதேவன், பி.எஸ்.ஜி. கல்லுாரியில் நடந்த கலாசார திருவிழாவில் பங்கேற்றார்.
நிகழ்ச்சிக்குப் பின் அவர் 'தினமலர்' நாளிதழுக்கு அளித்த பேட்டி: கர்நாடக இசையை கற்க இன்று நிறைய சின்ன குழந்தைகள் ஆர்வமாக வருகிறார்கள்; நிறைய கற்று கொள்கிறார்கள். ஆனால் கச்சேரிக்கு வரும் பார்வையாளர்கள் தான் குறைந்துவிட்டனர். இதிலும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களே அதிகம் வருகின்றனர்.
இந்த இடைவெளிக்கான காரணம் குறித்து சமீபத்தில் ஆராய்ந்தேன். 'கிரியேட் எ ரசிகா' என்ற திட்டத்தின் மூலம், சென்னையில் உள்ள பல பள்ளி குழந்தைகளை சந்தித்தேன். அவர்களில் பலருக்கு கர்நாடக சங்கீதம், கச்சேரிகள் குறித்து தெரியவே இல்லை. பெற்றோருக்கும் நேரமில்லாததால், குழந்தைகளுக்கு இக்கலையை அறிய வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்பது புரிந்தது.
இதனால் கடந்த இரு ஆண்டுகளில், 1,200 குழந்தைகளுக்கு கச்சேரிகளுக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து கர்நாடக சங்கீதம் கேட்க ஏற்பாடு செய்தேன். கர்நாடக சங்கீதம் நிஜமாகவே அவர்களுக்கு பிடித்திருப்பதாக சொன்னார்கள். ஒருமுறை பிடித்துவிட்டால், அதிலிருந்து வெளிவரவே முடியாது.
இன்றைய குழந்தைகள் சமூக வலைதளங்களில் வரும் தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு நேரம் செலவிடுகின்றனர். ஆனால், இசை போன்ற கலைகளை கற்க வேண்டும்.கற்க ஆரம்பித்து விட்டால் அவர்களின் தேடல் ஆரோக்கியமான விஷயங்களை நோக்கியதாக இருக்கும். மனம் ஒருநிலைப்படுத்தி இசை கற்பது ஒரு தவம் போன்றது.
தமிழ் கலாசாரத்துடன் இசை பின்னணி பிணைந்துள்ளது. இங்கே சோகம், துக்கம், கொண்டாட்டம், உற்சாகம் என எல்லா உணர்வுகளிலும் இசை இருக்கிறது. கர்நாடக சங்கீதம் வெறும் பொழுதுபோக்காக மட்டுமே கேட்க வேண்டிய விஷயம் அல்ல. அது ஒரு ஆராய்ச்சி புத்தகத்தை படிப்பது போல, ஆழமாக கற்க வேண்டிய விஷயம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.