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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ 'நான் பேசினால் என் குடும்பத்திற்கு பாதிப்பு' குதிரை பேர வழக்கில் கைதானவர் குமுறல்

﻿ 'நான் பேசினால் என் குடும்பத்திற்கு பாதிப்பு' குதிரை பேர வழக்கில் கைதானவர் குமுறல்

﻿ 'நான் பேசினால் என் குடும்பத்திற்கு பாதிப்பு' குதிரை பேர வழக்கில் கைதானவர் குமுறல்

ADDED : ஆக 09, 2026 02:17 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:17 AM

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சென்னை: ''தற்போது நான் பேசினால், குடும்பத்திற்கு பாதிப்பு வரும் என்பதால், உரிய நேரத்தில் அனைத்தை யும் சொல்வேன்,'' என, ஆட்சி கவிழ்ப்பு விவகாரத்தில் கைதான திருநாவுக்கரசு தெரிவித்தார்.

த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., விடம் ஆட்சி கவிழ்ப்பு தொடர்பாக பேரம் பேசிய வழக்கில், திருநாவுக்கரசு உட்பட 14 பேரை, திருவல்லிக்கேணி போலீசார் கைது செய்தனர்.

கையெழுத்திட்டார் இதில், நிபந்தனை ஜாமினில் வெளியே வந்த திருநாவுக்கரசு, திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் நேற்று கையெழுத்திட்டார்.

பின், திருநாவுக்கரசு அளித்த பேட்டி:

வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால், தற்போது முழுமையாக பேச விரும்பவில்லை. உரிய நேரத்தில் அனைத்து உண்மைகளையும் வெளியிடுவேன். த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., இளையராஜாவிடம் நான் பேசியது உண்மை.

ஒரு அரசியல் ஆய்வாளராக தரவுகளை சேகரிப்பதற்காக தொடர்பு கொண்டேன். என்னு டைய தரப்பில், நீதிமன்றத் தில் பல்வேறு வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு உள்ளன. அவற்றை படித்து பார்த்தால் என் நிலைப்பாடு புரியும்.

தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது தம்பி அசோக்குமார் ஆகியோருடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை. நீதிமன்ற வாதத்திலும் தெரிவித்துள்ளோம். 180 கோடி ரூபாய் பேரம் பற்றி எனக்கு தெரியாது.

அதேபோல, சிங்கப்பூர், பெங்களூரு உள்ளிட்ட இடங்களில், ஹவாலா பணம் எனக்கு வழங்கப்படவில்லை.

அரசு தந்த பரிசு இந்த வழக்கை, த.வெ.க., அரசு எனக்கு வழங்கிய பரிசாக பார்க்கிறேன். காலம் பதில் சொல்லும், அதுவரை பொறுமையாக இருங்கள்.

வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால், தற்போது ஒரு வார்த்தை பேசினால் கூட, அது எனக்கும், குடும்பத்திற்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

இப்போது நான் பேசினால் எனக்கு தான் பிரச்னை. அதனால் நானும், என் குடும்பமும் தான் பாதிக்கப்படுவோம். சிறை வாழ்க்கை கொடூரமாக இருந்தது. சரியாக உணவு உட்கொள்ள முடியவில்லை. உடல், மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டேன்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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