ஊழல் புகாரில் அமைச்சர்கள் சிக்கினாலே பதவி பறிக்கப்படும்! முதல்வர் விஜய் எச்சரிக்கை
ஊழல் புகாரில் அமைச்சர்கள் சிக்கினாலே பதவி பறிக்கப்படும்! முதல்வர் விஜய் எச்சரிக்கை
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 12:06 AM
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:54 PM
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 12:06 AM ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:54 PM
சென்னை:'ஊழல் புகாரில் அமைச்சர்கள் யாராவது சிக்கினால், உடனடியாக பதவி பறிக்கப்படும். இதில், தெரிந்தவர், தெரியாதவர் என்ற பாகுபாடே கிடையாது' என, தன் அமைச்சரவை சகாக்களுக்கு, முதல்வர் விஜய் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த 1976 முதல், 59 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் தி.மு.க., அல்லது அ.தி.மு.க., ஆட்சி நடந்து வந்தது. இரு கட்சிகளின் ஆட்சியிலும், ஊழல் குற்றச்சாட்டு என்பது வழக்கமான ஒன்றாக இருந்தது.
சிறை சென்றனர்
அதிலும், 1991 முதலான தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், ஏராளமான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதாவும், இரு கட்சிகளைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் பலரும் சிறை செல்ல நேரிட்டது.
கடந்த 2011 முதல் 2021 வரையிலான அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், அமைச்சர்களாக இருந்த வேலுமணி, தங்கமணி, சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், கே.சி.வீரமணி, அன்பழகன், காமராஜ், வைத்திலிங்கம் உள்ளிட்டோர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் கூறப்பட்டன.
சி.விஜயபாஸ்கர் மீதான குட்கா வழக்கு, அ.தி.மு.க., அரசுக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியது; அவரது வீட்டில் அமலாக்கத் துறை சோதனையும் நடந்தது.
அதேபோல, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் செந்தில் பாலாஜி, கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு, சாத்துார் ராமச்சந்திரன், பொன்முடி, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக பணம் வாங்கி மோசடி செய்த வழக்கில், செந்தில் பாலாஜி சிறை செல்ல நேரிட்டது. பொன்முடி அமைச்சர் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்தார்.
நகராட்சி நிர்வாகத்துறை பணி நியமனம், பணி மாறுதலுக்கு பெரிய அளவில் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில், நேரு மீது வழக்கு பதிவு செய்ய, அமலாக்கத்துறை கடிதம் அனுப்பியது. ஆனாலும், காவல் துறை வழக்கு பதிவு செய்யவில்லை.
ஊழல் வழக்குகளில் யாரும் தண்டிக்கப்படாவிட்டாலும், 2021ல் அ.தி.மு.க., தோற்கவும், கடந்த தேர்தலில் தி.மு.க., தோற்கவும் ஊழல் தான் காரணமாக அமைந்தது. கொள்கை ரீதியாக தி.மு.க.,வுடன் முரண்படாத த.வெ.க., தலைமை, ஊழல் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தே தான் பிரசாரம் செய்தது.
ஊழலுக்கு எதிராகத்தான் த.வெ.க.,வுக்கு மக்கள் ஓட்டளித்துள்ளனர் என்பதை உணர்ந்துள்ள விஜய், தன் ஆட்சியில் ஊழல் இருக்கக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாக அக்கட்சியினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், சென்னை தலைமை செயலகத்தில், முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நேற்று அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்தது. விரைவில் தமிழக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. அதை தொடர்ந்து, துறை வாரியாக மானிய கோரிக்கை விவாதம் நடக்கவுள்ளது. இது தொடர்பாக, நேற்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி, மகளிர் உரிமைத்தொகையை 2,500 ரூபாயாக அதிகரிப்பது உள்ளிட்ட முக்கிய அறிவிப்புகளை, பட்ஜெட்டில் வெளியிடலாமா என்பது குறித்தும் ஆலோசித்ததாக தெரிகிறது.
மிக முக்கியமாக, அமைச்சர்களுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கிய முதல்வர் விஜய், 'த.வெ.க., அரசு ஊழலற்ற அரசாக இருக்க வேண்டும். தவறு செய்யும் அமைச்சர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
'ஊழல் புகாரில் சிக்கினால், அமைச்சர்களின் பதவி உடனடியாக பறிக்கப்படும்; தவறு செய்பவர்களில் தெரிந்தவர்கள், தெரியாதவர்கள் என பார்க்க மாட்டேன்' என, எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ஆய்வு கூடாது
பல அமைச்சர்கள் சர்ச்சையில் சிக்குவதை சுட்டிக்காட்டிய முதல்வர் விஜய், 'பள்ளிகள், அரசு அலுவலகங்களில் தேவையற்ற ஆய்வுகள் நடத்தக்கூடாது. பள்ளிகளுக்கு சென்று ரீல்ஸ் எடுத்து போடுவது போன்ற செயல்களில் அமைச்சர்கள் ஈடுபடக்கூடாது' என, கண்டிப்புடன் அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பின் பேட்டியளித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார், ''பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் முன், அமைச்சரவை கூட்டம் நடப்பது வழக்கம். பட்ஜெட்டில் இடம் பெற வேண்டிய திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதை வெளியில் பேச முடியாது,'' என்றார்.