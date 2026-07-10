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காவிரியில் நீர் தராவிட்டால் காங்.,கை கழற்றி விடுவாரா?
காவிரியில் நீர் தராவிட்டால் காங்.,கை கழற்றி விடுவாரா?
ADDED : ஜூலை 10, 2026 06:00 AM
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திமிர்த்தனமும், அதிகார மமதையும், சர்வாதிகார மனப்பான்மையும், சகோதரத்துவத்தை சீர்குலைக்கும் எண்ணமும் கொண்டவர்கள், கர்நாடகத்தை நிர்வகிக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சியாளர்கள்.
ஆண்டுதோறும் தண்ணீருக்காக நாம் கையேந்தி நிற்க வேண்டும் என, கர்நாடக ஆட்சியாளர்கள் நினைக்கின்றனர்; காவிரியில் நமக்குள்ள உரிமையை உணர மறுக்கின்றனர்.
காவிரி நதிநீர் தகராறு தீர்ப்பாயமும், உச்ச நீதிமன்றமும், தமிழகத்தின் உரிமையை நிலைநாட்டி உள்ளது. அதை உதாசீனப்படுத்துவதையே கர்நாடக அரசு வாடிக்கையாக வைத்துள்ளது.
தமிழக மக்களின் வாழ்வோடு, கர்நாடக காங்., விளையாடுவதை, த.வெ.க., அரசு கைகட்டி வேடிக்கை பார்க்க கூடாது. தமிழகத்துக்கு தர வேண்டிய பங்கு நீரை திறந்து விட, கர்நாடக அரசை தமிழக முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்த வேண்டும்.
காவிரியில் பங்கு நீரை, காங்., அரசு தராவிட்டால், தமிழக அமைச்சரவையில் இருந்து, காங்., அமைச்சர்கள் விடுவிக்கப்படுவர் என எச்சரிக்க, முதல்வர் விஜய் தயாரா?
- பழனிசாமி, பொதுச்செயலர், அ.தி.மு.க.,