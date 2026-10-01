பாடல் உரிமை வழக்கு இளையராஜா மனு தள்ளுபடி

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ADDED : அக் 01, 2026 09:16 PM
-–சிறப்பு நிருபர்–
மூடுபனி திரைப்பட பாடலின் பதிப்புரிமை விவகாரத்தில், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
பாலுமகேந்திரா இயக்கத்தில், கடந்த 1980ல், வெளியான திரைப்படம் மூடுபனி. இதில், இளையராஜா இசையமைத்த, ‘என் இனிய பொன் நிலாவே’ என்ற பாடல் இடம்பெற்றது.
இந்த பாடலை இளையராஜாவின் அனுமதியுடன் அவரது மகனும், இசையமைப்பாளருமான யுவன் சங்கர் ராஜா, ‘அகத்தியா’ என்ற திரைப்படத்திற்காக ‘ரீமிக்ஸ்’ செய்திருந்தார். இந்த திரை இசை பாடலின் உரிமை தங்களுக்கே சொந்தம் என, ‘சரிகம’ நிறுவனம் டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.
விசாரணையின்போது, 1980லேயே மூடுபனி திரைப்படத்தின் ஒட்டுமொத்த இசை உரிமையை, ‘சரிகம’ நிறுவனத்திற்கு அதன் தயாரிப்பாளர் விற்றுவிட்டதாக நிரூபிக்கப்பட்டது.
இதை ஏற்ற டில்லி உயர் நீதிமன்றம், 2012- பதிப்புரிமை சட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட திருத்தங்களை சுட்டிக்காட்டி, பழைய பாடல்களுக்குக் கூடுதல் உரிமைகளை இளையராஜா கோர முடியாது என தீர்ப்பளித்தது.
இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து இளையராஜா தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு, உச்ச நீதிமன்றத்தில், நீதிபதிகள் ஜே.பி.பர்திவாலா, வினோத் கே.சந்திரன் அடங்கிய அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது டில்லி உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை உறுதி செய்த நீதிபதிகள், பாடல் உரிமை விவகாரத்தில் இளையராஜா தலையிட எந்த முகாந்திரமும் இல்லை என கூறி, அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.