சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு; பிஎல்எம் நிறுவனத்தின் ரூ.103 கோடி சொத்துகள் முடக்கம்
சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கு; பிஎல்எம் நிறுவனத்தின் ரூ.103 கோடி சொத்துகள் முடக்கம்
ADDED : நவ 06, 2026 08:57 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:57 AM
சென்னை: சுமார் ரூ.5 ஆயிரம் கோடி மோசடி செய்ததாக பிஎல்எம் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் பிரேம்குமார் என்பவர் கேரள போலீசாரால் கடந்த வாரம் கைது செய்யப்பட்டார். கைது நடவடிக்கையில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டதாகக் கூறி, அவரை கோழிக்கோடு நீதிமன்றம் விடுவித்தது. விசாரணையை மட்டுமே தொடர அனுமதியளிக்கப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் சென்னை, கேரளாவில் உள்ள பிரேம்குமாருக்கு சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது. நிதி மோசடி, சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த சோதனை நடத்தியது.
தற்போது பிரேம்குமாரின் ரூ.103 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது. போர்ஸே, ரோல்ஸ் ராய்ஸ், பென்ஸ் போன்ற ரூ.7 கோடி மதிப்பிலான சொகுசு கார்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. 7.4 கிலோ தங்கம், ரூ.80 கோடி மதிப்பிலான பங்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.