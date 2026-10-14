‘ஜெயிலர்- 2’ சட்டவிரோதமாக வெளியிட தடை

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சென்னை: ரஜினிகாந்த், விஜய் சேதுபதி, எஸ்.ஜே.சூர்யா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள, ஜெயிலர் –2 திரைப்படம், நாளை உலகம் முழுதும் வெளியாக உள்ளது.
இப்படத்தை சட்ட விரோதமாக இணைய தளங்கள், டிஜிட்டல் தளங்களில் வெளியிட தடை கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டது.
மனுவில், படம் வெளியான, 30 நிமிடங்களில் சட்டவிரோதமாக, இணையதளங்களில் வெளியிடப்படுவதால், கடும் நஷ்டத்தை சந்திப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி, ஜெயிலர் – 2 படத்தை, சட்டவிரோதமாக வெளியிட தடை விதித்து உத்தரவிட்டார்.
UPDATED : அக் 14, 2026 03:56 AM
ADDED : அக் 14, 2026 12:48 AM
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சென்னை: ரஜினிகாந்த், விஜய் சேதுபதி, எஸ்.ஜே.சூர்யா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள, ஜெயிலர் –2 திரைப்படம், நாளை உலகம் முழுதும் வெளியாக உள்ளது.
இப்படத்தை சட்ட விரோதமாக இணைய தளங்கள், டிஜிட்டல் தளங்களில் வெளியிட தடை கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டது.
மனுவில், படம் வெளியான, 30 நிமிடங்களில் சட்டவிரோதமாக, இணையதளங்களில் வெளியிடப்படுவதால், கடும் நஷ்டத்தை சந்திப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி, ஜெயிலர் – 2 படத்தை, சட்டவிரோதமாக வெளியிட தடை விதித்து உத்தரவிட்டார்.