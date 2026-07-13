இன்ஜினியரிங் பாடப்பிரிவில் திறன்களுக்கு முக்கியத்துவம்: உயர் கல்வித்துறை அறிவுரை
இன்ஜினியரிங் பாடப்பிரிவில் திறன்களுக்கு முக்கியத்துவம்: உயர் கல்வித்துறை அறிவுரை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:28 AM
சென்னை: 'இன்ஜினியரிங் பாடப்பிரிவில், குறிப்பிட்ட சில பாடங்களுக்கு மட்டும், முக்கியத்துவம் அளிக்காமல், திறன் சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்' என, உயர்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்வி கவுன்சில் எனும் ஏ.ஐ.சி.டி.இ., இன்ஜினியரிங் படிப்புகள் மனப்பாடம் சார்ந்தவையாக இல்லாமல், திறன்கள் சார்ந்தவையாக இருக்க வேண்டும் என, வலியுறுத்துகிறது. அதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் வெளியிட்டுள்ளது.
இருப்பினும், தமிழகத்தில் சில இன்ஜி., கல்லுாரிகள், திறன் சார்ந்த படிப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குவதில்லை என, குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
இது தொடர்பாக, தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம், அனைத்து இன்ஜி., கல்லுாரி முதல்வர்களுக்கும் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
சில இன்ஜினிரிங் கல்லுாரிகள், சில குறிப்பிட்ட பிரிவுகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகின்றன. இது மாணவர்களின், ஒட்டுமொத்த கல்வி வளர்ச்சியில், தடையை ஏற்படுத்தும். இது, ஏ.ஐ.சி.டி.இ., வழிமுறைகளுக்கு எதிரானது.
எனவே, அனைத்து கல்லுாரி முதல்வர்களும், கல்லுாரிகளில், பாடம் சார்ந்த கல்வியுடன், திறன் சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும். வகுப்பறைகளில், கலந்துரையாடல்கள் இடம் பெற வேண்டும். குறிப்பாக, மனப்பாட முறை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.