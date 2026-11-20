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நாட்டிலேயே மிகப் பெரியஅளவில், தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் இருந்து, மக்களை திசை திருப்பவே, முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியை குறி வைத்து சோதனை நடத்தப்படுகிறது.
சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கேடும், த.வெ.க.,வினரின் குற்றச் செயல்களும், எம்.எல்.ஏ.,க்களின் ஒழுங்கீனமும், சந்தி சிரிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீடுகளில் சோதனை நடத்துவது வாடிக்கையாகி விட்டது.
த.வெ.க., அரசு போடும் பொய் வழக்குகளை, சட்டப்படி எதிர்கொண்டு தி.மு.க., வெல்லும். கடந்த ஆறு மாத ஆட்சியில், மக்களின் அவநம்பிக்கையை மட்டுமே, முதல்வர் விஜய் சம்பாதித்துள்ளார்.
ஸ்டாலின்
UPDATED : நவ 20, 2026 09:55 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:01 PM
அ நிறம் | அளவு
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நாட்டிலேயே மிகப் பெரியஅளவில், தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் இருந்து, மக்களை திசை திருப்பவே, முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியை குறி வைத்து சோதனை நடத்தப்படுகிறது.
சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கேடும், த.வெ.க.,வினரின் குற்றச் செயல்களும், எம்.எல்.ஏ.,க்களின் ஒழுங்கீனமும், சந்தி சிரிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீடுகளில் சோதனை நடத்துவது வாடிக்கையாகி விட்டது.
த.வெ.க., அரசு போடும் பொய் வழக்குகளை, சட்டப்படி எதிர்கொண்டு தி.மு.க., வெல்லும். கடந்த ஆறு மாத ஆட்சியில், மக்களின் அவநம்பிக்கையை மட்டுமே, முதல்வர் விஜய் சம்பாதித்துள்ளார்.
ஸ்டாலின்
தி.மு.க., தலைவர்