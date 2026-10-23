பாரா ஆசிய போட்டிகளில் பதக்கம் வென்றவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை
பாரா ஆசிய போட்டிகளில் பதக்கம் வென்றவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை
UPDATED : அக் 23, 2026 09:31 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:26 PM
சென்னை: பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், பதக்கம் வென்ற, தமிழக வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு, தமிழக அரசு ஊக்கத்தொகை அறிவித்துள்ளது.
ஜப்பானில் நடந்து வரும், 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், பேட்மிண்டன் விளையாட்டில், பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் தங்கம், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற துளசிமதி முருகேசனுக்கு, 1.25 கோடி; பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில், வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றதற்காக 50 லட்சம் ரூபாய் என, மொத்தம் 1.75 கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என, தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
அதேபோல், பேட்மிண்டன் விளையாட்டில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் தங்கம் வென்ற நவீன் சிவகுமாருக்கு 75 இலட்சம்; பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில், வெள்ளி வென்ற நித்ய ஸ்ரீக்கு 50 இலட்சம்; டேபிள் டென்னிஸ் விளையாட்டில், ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கலம் வென்ற ஜெஹான் டொரப் மதனுக்கு, 30 இலட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.