UPDATED : நவ 20, 2026 06:58 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:58 PM
சென்னை: வருமான வரித்துறை, 'சிறப்பு இயக்கம் 6' திட்டத்தின் கீழ், 29,153 புகார்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது.
‘சிறப்பு இயக்கம் 6’ திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுதும் உள்ள வருமான வரித்துறை அலுவலகங்களில் சீரமைப்பு, நிலுவையில் உள்ள கோப்புகளை விரைந்து முடித்தல், ஆகிய பணிகள் சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதில், 90,000க்கும் மேற்பட்ட காகித கோப்புகள் நீக்கப்பட்டன.
மேலும், 24,000-க்கும் அதிகமான கோப்புகள், மின்னணு மயமாக்கப்பட்டன. பொதுமக்கள் தொடர்பான விவகாரங்களில், ஆரம்ப இலக்கான, 15,081 புகார்களை கடந்து, பொதுமக்களின் 29,153 புகார்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது என, வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சென்னை, பெங்களூரு, டில்லி, ைஹதராபாத், குவாஹாத்தி உள்ளிட்ட இடங்களில், வருமான வரித்துறை அலுவலகங்களில் உருவான, மின்னணுக் கழிவுகள் முறையாக அப்புறப்படுத்தப்பட்டன. இதன் வாயிலாக, 17.60 லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.