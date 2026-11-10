மது விற்பனை அதிகரிப்பது வெட்க கேடானது: அமைச்சர்
மது விற்பனை அதிகரிப்பது வெட்க கேடானது: அமைச்சர்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM
சென்னை: ‘‘டாஸ்மாக் கடைகளில், மது விற்பனை அதிகரிப்பது, வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம்,’’ என, மது விலக்கு ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.
சென்னை, விமான நிலையத்தில், அவர் அளித்த பேட்டி:
‘டாஸ்மாக்’ மது விற்பனை வருமானத்தை வெளியிடுவதால், மக்களுக்கு என்ன இருக்கிறது. இதற்கு முக்கியத்துவம் தரக்கூடாது. இம்மாதம், 1ம் தேதி முதல் மது கடைகளில், 54 சதவீத காலி மது பாட்டில்கள் தான் திரும்ப வந்துள்ளன. பல இடங்களில் குழப்பங்கள் உள்ளன. இது, விரைவில் சரி செய்யப்படும்.
போதை பழக்கம் உள்ளவர்களால், கொலை சம்பவங்கள் நடந்திருப்பது, வருத்தம் அளிக்கிறது. இந்த குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இது போன்ற சம்பவம், எதிர் காலத்தில் நடக்காமல் இருக்க, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தமிழகத்தில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இல்லாமல், 234 தொகுதிகளிலும், போதை மறுவாழ்வு மையங்கள் அமைக்கப்படும். மது விற்பனையை ஆண்டுதோறும் பெரிய சாதனையாக்கி விடுகின்றனர். மது விற்பனை அதிகரிப்பது என்பது, வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம். வரும் காலங்களில், மதுவால் ஏற்படும் தீமைகளை மக்களிடம் சொல்லி, மது விற்பனை கட்டுப்படுத்தப்படும்.
மது கடைகளில், இம்மாதம், 1ம் தேதி முன் வரை, ‘கியூ ஆர் கோடு ஸ்கேன்’ செய்துதான், காலி பாட்டில்களை திரும்ப வாங்கினர். சென்னையில் மட்டும் இந்த முறை இல்லாமல் இருந்தது. மற்ற இடங்களில் இருந்தது. இம்மாதம், 1ம் தேதிக்கு பின், ‘கியூ ஆர் கோடு’ வேலை செய்யவில்லை; இடமில்லை’ என்றனர். இது குறித்து விசாரித்து, தவறு செய்தவர்கள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.