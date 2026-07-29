தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/ அதிக மழைப்பொழிவு எங்கே?

அதிக மழைப்பொழிவு எங்கே?

அதிக மழைப்பொழிவு எங்கே?

ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:22 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:22 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

நமது நிருபர்

தமிழகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் இன்று காலை 8 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான அதிகபட்ச மழைப்பொழிவு மில்லி மீட்டரில்

* சின்னக் கல்லாறு- 78 * அப்பர் பவானி- 66 * சோலையாறு- 56 * சின்கோனா- 52 * தேவாலா- 52 * பந்தலூர்- 51 * கூடலூர் பஜார்- 47 * அப்பர் கூடலூர்- 44 * போர்த்திமுந்து- 42 * அவலாஞ்சி- 39 * வால்பாறை பிஏபி- 36 * வால்பாறை- 34 * பெரியாறு- 32 * பார்வுட்- 27 * நாலு முக்கு -25 * ஊத்து- 17 * நடுவட்டம்- 15 * தேக்கடி- 12.8

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us