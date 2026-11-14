ஏரிகளை சுத்தப்படுத்த ‘ரோபோ’ அசத்தும் இந்திய ‘ஸ்டார்ட்அப்’
ஏரிகளை சுத்தப்படுத்த ‘ரோபோ’ அசத்தும் இந்திய ‘ஸ்டார்ட்அப்’
UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:22 PM
– சேதுராமன் சாத்தப்பன் –
இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்பது, தற்போது மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, நகர்ப்புறங்களில் உள்ள ஏரிகள், குளங்கள் மற்றும் நீர்நிலைகள், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், பாட்டில்கள், குப்பைகள், பாசிகள் போன்றவற்றால் மாசடைந்து வருகின்றன. ஏரிகளில் மிதக்கும் குப்பைகளை அகற்ற மனிதர்களை ஈடுபடுத்துவது அதிக நேரம், செலவையும் ஏற்படுத்துவதுடன், அவர்களுக்கு ஆபத்தையும் விளைவிக்கிறது.
இத்தகைய பிரச்னைக்கு நவீன ரோபோட்டிக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தால் தீர்வு காண முயற்சி செய்து வருகிறது, பெங்களூருவை சேர்ந்த SCRUB Robotics என்ற ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம். இதன் முக்கிய நோக்கம், இந்தியாவில் ஏரிகளை துாய்மைப்படுத்துவதுடன், அதன் நீரின் தரத்தையும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பதாகும்.
கிருஷ்ணா புர்வார் மற்றும் அதர்வா அகர்வால் ஆகியோரால் நிறுவப்பட்ட இந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம், பல்வேறு துப்புரவு மற்றும் கண்காணிப்பு தேவைகளுக்காக பலவிதமான கடல்சார் ரோபோக்களை உருவாக்கி வருகிறது.
ஏரி, ஆறுகளுக்கான ‘ரோபோ’
பெரிய ஏரிகள் மற்றும் ஆறுகளில் மிதக்கும் பிளாஸ்டிக் கழிவு, குப்பை மற்றும் நீர்த்தாவரங்களை அகற்றுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கன்வேயர் பெல்ட் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெங்களூருவில் உள்ள கெங்கேரி ஏரியில் Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்புடன் சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.
குளங்களுக்கான ‘ரோபோ’
இரண்டாவது தலைமுறை ரோபோவான SCRUB V2 தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிகவும் எளிமையான வடிவமைப்பை கொண்டுள்ளது. ரோபோ முன்னோக்கி செல்லும்போது, அதன் முன்பகுதியில் உள்ள திறப்பு வழியாக மிதக்கும் குப்பை உள்ளே செல்கின்றன. பின்னோக்கி நகரும்போது அந்த திறப்பு மூடப்பட்டு குப்பைகள் வெளியேறாமல் தடுக்கப்படுகின்றன. இதனால், கூடுதல் மோட்டார்கள் மற்றும் நகரும் பாகங்களின் தேவை குறைகிறது.
இந்நிறுவனத்தின் மற்றொரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு SCRUB V4 ஆகும். ஏரிகளில் குப்பையை அகற்றுவது மட்டுமே போதாது; அந்த நீரின் தரம் எப்படி இருக்கிறது என்பதையும் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். இதற்காக இந்த ரோபோ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
பெரிய சந்தை வாய்ப்பு
இந்தியாவில் ஆயிரக்கணக்கான நகர்ப்புற நீர்நிலைகள் பராமரிப்பின்றி உள்ளன. மத்திய அரசின் 2023ம் ஆண்டு வெளியிட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, நகர்ப்புறங்களில் மட்டும் 69 ஆயிரத்து 485 நீர் நிலைகள் உள்ளன. இவற்றை பாதுகாப்பதற்கு, உள்ளாட்சி அமைப்புகள், மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் அதிக கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றன.
இச்சூழலில், இந்த ஸ்டார்ட் அப் போன்ற நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்பம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இந்தியாவில் நகரங்கள், கிராமங்களில் உள்ள ஏரிகள் மற்றும் குளங்களை பராமரிப்பதற்கு இத்தகைய தானியங்கி ரோபோக்கள் எதிர்காலத்தில் உதவக்கூடும். குறிப்பாக நகராட்சிகள், தொழிற்சாலைகள், கல்வி நிறுவனங்கள், குடியிருப்பு வளாகங்கள் மற்றும் ஏரி பராமரிப்பு பொறுப்பில் உள்ள அமைப்புகள், இத்தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதற்கான சந்தை வாய்ப்புகள் உள்ளன.
இந்த ரோபோக்கள் ஏரிகளில் மிதக்கும் குப்பையை அகற்றுவதற்கான ஒரு தீர்வாக மட்டுமே பார்க்கப்பட வேண்டும். சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர், தொழிற்சாலைக் கழிவுகள், அடிப்பகுதியில் படிந்துள்ள மாசுகள் போன்றவற்றை அகற்றுவதற்கு தனியாக நடவடிக்கைகள் அவசியம். இணையதளம்: https://www.scrubrobotics.in/. இ–மெயில்: team.scrub0415@gmail.com.
சந்தேகங்களுக்கு: இமெயில்: sethuraman.sathappan@gmail.com, மொபைல் 9820451259, இணையதளம் www.startupandbusinessnews.com