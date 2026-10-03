சென்னையில் இண்டி கூட்டணி ஆலோசனை கூட்டம்; முதல்முறையாக தவெக பங்கேற்பு
சென்னையில் இண்டி கூட்டணி ஆலோசனை கூட்டம்; முதல்முறையாக தவெக பங்கேற்பு
ADDED : அக் 03, 2026 02:17 PM
ADDED : அக் 03, 2026 02:17 PM
சென்னை: சென்னையில் இண்டி கூட்டணி சார்பில், நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முதல்முறையாக தவெக சார்பில் அமைச்சர்கள் ஆதவ், மரிய வில்சன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் இண்டி கூட்டணி சார்பில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் தவெக சார்பில் அமைச்சர்கள் ஆதவ், மரியவில்சன் மற்றும் விசிக, கம்யூனிஸ்ட்கள், ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட 7 கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். முதல்முறையாக இண்டி கூட்டணியின் ஆலோசனை கூட்டத்தில் தவெக கலந்து கொண்டன.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமாருக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது; இண்டி கூட்டணி தலைவர்கள் இணைந்து தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பேரணி நடத்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
முதல்வர் விஜயை பாராட்டி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளது. எஸ்ஐஆர் விவகாரத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வு குறித்தும் ஆலோசனை நடந்துள்ளது.
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