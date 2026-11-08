காய்ச்சலால் பாதித்த குழந்தை பலி மருத்துவமனையில் வாக்குவாதம்
காய்ச்சலால் பாதித்த குழந்தை பலி மருத்துவமனையில் வாக்குவாதம்
UPDATED : நவ 08, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:58 PM
தேன்கனிக்கோட்டை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை அருகே ஒசஹள்ளியை சேர்ந்தவர் முனிராஜ், 26. கூலி தொழிலாளி. இவரின் காதல் மனைவி கக்கதாசத்தை சேர்ந்த ஏஞ்சல், 24. தம்பதிக்கு இரண்டரை வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது. மீண்டும் கர்ப்பமான ஏஞ்சலுக்கு, பிப்., 12ம் தேதி, ஓசூர் அரசு மருத்துவமனையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது.
இந்நிலையில், குழந்தைக்கு கடந்த, 6ம் தேதி காய்ச்சல் மற்றும் உடல்நல பாதிப்பு ஏற்பட்டதால், தேன்கனிக்கோட்டையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். பரிசோதனையில், குழந்தைக்கு ரத்த சோகை பாதிப்பு இருப்பது தெரிந்தது.
தொடர் சிகிச்சையில் இருந்த குழந்தை, நேற்று அதிகாலை உயிரிழந்தது. சரியான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கவில்லை என்று கூறி, குழந்தையின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் வாக்குவாதம் செய்தனர்.
தேன்கனிக்கோட்டை டி.எஸ்.பி., ஆனந்தராஜ் தலைமையிலான போலீசார் பேச்சு நடத்தினார். இதில் சமாதானமடைந்தவர்கள் உடலை பெற்றுக்கொண்டு கலைந்து சென்றனர்.