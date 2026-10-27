தகவல் அலுவலருக்கு தகவல் ஆணையம் குட்டு

UPDATED : அக் 27, 2026 07:03 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:59 PM
திருப்பூர்: தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின்கீழ் உரிய காலத்தில் முழுமையான தகவல்களை வழங்காத பொதுத் தகவல் அலுவலருக்கு, 25 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் ஏன் விதிக்கக் கூடாது என்பதற்கு விளக்கம் அளிக்க, மாநில தகவல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருப்பூர், மேற்கு அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த சரவணகுமார் என்பவர், திருப்பூர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அலுவலகத்தில் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு தகவல் கோரி விண்ணப்பித்தார். வழங்கப்பட்ட பதிலில் திருப்தியடையாத அவர், மேல்முறையீடு செய்தார். அதிலும் முழுமையான தகவல்கள் கிடைக்காததால், 2024-ல் இரண்டாவது மேல்முறையீடு செய்தார்.
இதுதொடர்பாக, திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கடந்த வாரம் மாநில தகவல் ஆணையர் இளம்பரிதி முன்னிலையில் விசாரணை நடைபெற்றது. இதில், தற்போதைய பொது தகவல் அலுவலர் துரைமுருகன் ஆஜராகி ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்தார். மனுதாரர் சொந்த அலுவல் காரணமாக ஆஜராகவில்லை.
ஆவணங்களை ஆய்வு செய்த ஆணையர், உரிய காலத்தில் முழுமையான தகவல்களை வழங்காத அப்போதைய பொதுத் தகவல் அலுவலர் விஜயராஜூவுக்கு, 25 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம், ஏன் விதிக்கக் கூடாது என்பதற்கான எழுத்துப்பூர்வ விளக்கத்தை நவ., 18-ல் நேரில் ஆஜராகி சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட்டார்.
மேலும், மனுதாரர் கோரிய முழுமையான தகவல்களை, 15 நாட்களுக்குள் கட்டணமின்றி வழங்கி, அதற்கான ஆவணங்களை ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு தற்போதைய பொது தகவல் அலுவலருக்கும் உத்தரவிட்டார்.