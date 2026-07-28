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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ தகவல் ஆணையர் பணியிடங்களை 6 வாரங்களுக்குள் நிரப்ப வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கெடு

﻿ தகவல் ஆணையர் பணியிடங்களை 6 வாரங்களுக்குள் நிரப்ப வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கெடு

﻿ தகவல் ஆணையர் பணியிடங்களை 6 வாரங்களுக்குள் நிரப்ப வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கெடு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:47 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:47 PM

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டில்லி சிறப்பு நிருபர்

'தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள தலைமை தகவல் ஆணையர் மற்றும் தகவல் ஆணையர் பணியிடங்களை, அடுத்த ஆறு வாரங்களுக்குள் நிரப்ப வேண்டும்' என, தமிழக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

'நாட்டில், மத்திய மற்றும் மாநில தகவல் ஆணையங்களில் காலியிடங்கள் உடனுக்குடன் நிரப்பப்படுவதில்லை. நியமன செயல்பாடுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை' எனக்கூறி, உச்ச நீதிமன்றத்தில், அஞ்சலி பரத்வாஜ் என்பவர் தொடர்ந்த பொதுநல மனு, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண், தமிழகத்தில் தலைமை தகவல் ஆணையர் உட்பட ஐந்து இடங்கள், கடந்த ஜூன் முதல் காலியாக இருப்பதை நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தார்.

பதிலளித்த தமிழக அரசு வழக்கறிஞர், 'பணி ஓய்வு காரணமாகவே இந்த பணியிடங்கள் காலியாகின. தற்போது நியமனங்களை மேற்கொள்ள தேர்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு நடைமுறைகள் தொடங்கப்பட்டு உள்ளன. எனவே, நியமனங்களை முழுமையாக முடித்து உத்தரவு பிறப்பிக்க, தமிழக அரசுக்கு மூன்று மாதங்கள் அவகாசம் வேண்டும்' என, கோரிக்கை வைத்தார்.

இதை ஏற்க மறுத்த தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அமர்வு, 'தகவல் ஆணையங்கள் முடங்குவது மக்களின் உரிமையை பாதிக்கும். எனவே, மூன்று மாத அவகாசம் வழங்க முடியாது. தமிழகத்தில், தலைமை தகவல் ஆணையர் மற்றும் தகவல் ஆணையர்களை நியமிக்கும் பணிகளை, அடுத்த ஆறு வாரங்களுக்குள் முழுமையாக முடித்து சான்றிதழ் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்' என உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஒத்திவைத்தது.

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