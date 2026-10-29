குடிநீர் வாரிய வாகனங்களை தவறாக பயன்படுத்திய புகார் பற்றி விசாரணை
குடிநீர் வாரிய வாகனங்களை தவறாக பயன்படுத்திய புகார் பற்றி விசாரணை
UPDATED : அக் 29, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 29, 2026 12:27 AM
ஈரோடு: ஈரோட்டில், குடிநீர் வடிகால் வாரிய வாகனங்களை தவறாக பயன்படுத்தியதாக வந்த புகாரையடுத்து, அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.
ஈரோடு, செங்கோடம்பாளையத்தில் குடிநீர் வடிகால் வாரிய கண்காணிப்பு பொறியாளர் அலுவலகம் உள்ளது. இது ஈரோடு, திருப்பூர், கரூர் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களின் தலைமை அலுவலகமாக செயல்படுகிறது. இங்கு பொறியாளர்கள், தங்கள் அலுவலக தேவைகளுக்காக சென்று வர, ஒப்பந்த அடிப்படையில் வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஈரோடு செயற்பொறியாளர் அலுவலக அதிகாரிகள், தங்கள் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, ஒப்பந்த வாகனங்களை தங்கள் சொந்த உபயோகத்துக்காக பயன்படுத்துவதாக, சென்னை தலைமை அலுவலகத்துக்கு புகார் சென்றன.
இதன் பேரில், கோவை குடிநீர் வடிகால் வாரிய கண்காணிப்பு பொறியாளர் செல்வகுமார், உதவி செயற்பொறியாளர் கோகுல்ராஜ் ஆகியோர், நேற்று ஈரோடு அலுவலகம் வந்து அனைத்து பிரிவு அதிகாரிகள், வாகன டிரைவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். ‘டிரிப்’ ஷீட்கள், தேவை போன்றவை குறித்தும் விளக்கம் பெற்றனர்.
விசாரணை அறிக்கையை, தலைமை அலுவலகத்துக்கு அனுப்புவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்து சென்றதால், அலுவலகம் பரபரப்பாக காணப்பட்டது.