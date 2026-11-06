நுாலக பேனர் செய்தியில் சேர்க்க / – குழு அமைத்து விசாரணை அமைச்சர் சம்பத்குமார் அறிவிப்பு
நுாலக பேனர் செய்தியில் சேர்க்க / – குழு அமைத்து விசாரணை அமைச்சர் சம்பத்குமார் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 09:48 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 06, 2026 09:48 PM
கோவை: ‘‘ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்ததாக எழுந்துள்ள புகார் குறித்து, அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணை நடத்தப்படும்,’’ என, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
கோவை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளில், பங்கேற்ற அமைச்சர் சம்பத்குமார் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
கோவை நுாலகத்திற்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக எழுந்த புகார்கள் குறித்து விசாரிக்க, அதிகாரிகள் அடங்கிய விசாரணைக் குழு அமைக்கப்படும். குற்றச்சாட்டுகளை யார் வேண்டுமானாலும் தெரிவிக்கலாம்; அவற்றின் உண்மைத்தன்மையை கண்டறிந்து, தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நிச்சயம் தண்டிக்கப்படுவர்.
எந்தெந்த பதிப்பகங்களிடம் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன, அவற்றின் விலை எவ்வாறு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது என்பன உள்ளிட்ட விவரங்களை தீர விசாரிக்க ஆலோசனை நடந்து வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.