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﻿ அதிக மின் கட்டணம் வந்த 3.70 லட்சம் வீடுகளில் ஆய்வு

﻿ அதிக மின் கட்டணம் வந்த 3.70 லட்சம் வீடுகளில் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:03 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:03 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில், கடந்த மே மாதத்துடன் ஒப்பிடும் போது, இம்மாதம் அதிகளவில் மின் கட்டணம் வந்த, 3.70 லட்சம் வீடுகளில், மின் பயன்பாட்டை மறுஆய்வு செய்ய, மின் வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில், வீடுகளில் இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, மின் பயன்பாடு கணக்கெடுக்கும் பணியில், மின் வாரியப் பணியாளர்கள் ஈடுபடுகின்றனர். வீடுகளுக்கு, 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட நிலையில், மே மாதம் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற விஜய், 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்க உத்தரவிட்டார்.

அதன்படி, இரு மாதங்களுக்கு, 500 யூனிட் வரை மின்சாரம் பயன்படுத்தும் வீடுகளில், 200 யூனிட்; 500 யூனிட்டுக்கு மேல் பயன்படுத்தினால், 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது.

பல வீடுகளுக்கு வழக்கமாக வரும் மின் கட்டணத்தை விட, கடந்த மாதமும், இம்மாதமும், அதிக மின் கட்டணம் வந்துள்ளது. இதனால், நுகர்வோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதையடுத்து, இம்மாதம் அதிக மின் கட்டணம் வந்த வீடுகளில், மின் பயன்பாடு கணக்கெடுப்பை மறு ஆய்வு செய்யும்படி அதிகாரிகளுக்கு, மின் வாரியத் தலைவர் அருண்ராய் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதன்படி, 3.70 லட்சம் மின் இணைப்புகளில், இம்மாதத்தில் மே மாத மின் பயன்பாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது, அதிக வித்தியாசம் கண்டறியப்பட்டு உள்ளது.

அந்த இணைப்புகளில், தலைமைப் பொறியாளர்கள், மேற்பார்வை பொறியாளர்கள், செயற்பொறியாளர்கள், துணை நிதி கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள், உதவி செயற்பொறியாளர்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். இந்த ஆய்வை ஆக., 7க்குள் முடிக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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