சம்பா பயிர்களுக்கு காப்பீடு நீட்டிப்பு மத்திய அரசு நடவடிக்கை
சம்பா பயிர்களுக்கு காப்பீடு நீட்டிப்பு மத்திய அரசு நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 09:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:03 PM
சென்னை: டெல்டா மாவட்டங்களில், சம்பா பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்வதற்கு, டிச., 1ம் தேதி வரை, மத்திய அரசு கால அவகாசம் வழங்கி உள்ளது.
தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில், சம்பா பருவ நெல் சாகுபடி நடந்து வருகிறது. இதற்காக, செப்., 1ம் தேதி, மேட்டூர் அணையில் இருந்து நீர் திறக்கப்பட்டது. இந்த நீர் முறையாக கடைமடை பகுதிகளை சென்று சேரவில்லை.
தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருவதால், பாசன தேவை பூர்த்தியாகி உள்ளது. இதை பயன்படுத்தி, சாகுபடியில் விவசாயிகள் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
பயிர் பாதிக்கும்போது இழப்பீடு பெறுவதற்கு, மத்திய அரசு வாயிலாக, பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 540 ரூபாய் வரை, கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். மாநில அரசு பங்களிப்பு வழங்க, மொத்தமாக 650 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
இந்நிலையில், பயிர் காப்பீட்டிற்கான கால அவகாசம், வரும் 15ம் தேதியுடன் முடிய இருந்தது. காப்பீட்டு கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என, வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத்திடம் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
இது மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. இதையடுத்து காப்பீட்டிற்கான கால அவகாசத்தை, டிச., 1ம் தேதி வரை, மத்திய அரசு நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.