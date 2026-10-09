துரோகத்திற்கு கிடைத்த இடைக்கால வெற்றி: தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் கருத்து
துரோகத்திற்கு கிடைத்த இடைக்கால வெற்றி: தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் கருத்து
UPDATED : அக் 09, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:46 PM
சென்னை: ‘இரண்டு தொகுதிகளிலும், துரோகத்துக்கு கிடைத்த இடைக்கால வெற்றி’ என, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
சினிமா கவர்ச்சி பலத்தை மட்டுமே நம்பி, அரசியல் களத்தில் குதித்து, பெரும்பான்மை இல்லா விட்டாலும், குதிரை பேரங்களின் வாயிலாக, முதல்வர் ஆகியுள்ள விஜய், இந்த இடைத்தேர்தலிலும், ‘ரீல்ஸ்’ காட்சிகளே கைகொடுக்கும் என, நம்பினார்.
எனவே, டீ குடித்தார், டிராக்டர் ஓட்டினார், முருங்கைக்காய் பறித்தார். தெருத்தெருவாக போனார். எந்தவொரு இடைத்தேர்தலிலும், முதல்வர் பதவியில் இருப்பவர், இப்படி தெருத்தெருவாக போனது இல்லை.
வெற்றி பெற்றால் தான், தனக்கு இனி அரசியல் வாழ்க்கை என்ற முடிவோடு, நான்கு நாட்கள் இரண்டு தொகுதியிலும் இருந்தார். தேர்தல் அறிவித்த பின், மகளிருக்கு கட்டணமில்லாப் பயண விரிவாக்கம், தாய்மாமன் தங்க மோதிரம், அண்ணன் சீர் போன்ற திட்டங்களை அறிவித்தார்.
இப்படி பல்வேறு விதிமீறல்களை செய்தே, இந்த முடிவை த.வெ.க., பெற்றுள்ளது. என்னைப் பொறுத்தவரை, துரோகத்துக்கு இடைக்கால வெற்றி கிடைத்துள்ளது; பொய் பிம்ப அரசியலின் வீழ்ச்சி தொடங்கி விட்டது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.