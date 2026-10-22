ரியல் எஸ்டேட் பிரமுகரை பிடிக்க சர்வதேச போலீஸ் உதவி கேட்பு: வீரமணி வழக்கில் நடவடிக்கை
ரியல் எஸ்டேட் பிரமுகரை பிடிக்க சர்வதேச போலீஸ் உதவி கேட்பு: வீரமணி வழக்கில் நடவடிக்கை
ADDED : அக் 22, 2026 07:06 PM
சென்னை சிறுமியரை பாலியல் வன்முறை செய்ததாக, 'கிரானைட்' வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார். அவரது தோழி சாந்தி, 61, கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், 63 உட்பட ஏழு பேர் சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
தன் மீது சட்ட நடவடிக்கை பாயாமல் இருக்க, ரியல் எஸ்டேட் தொழில் பிரமுகர் பிரகாஷ் கண்ணையா என்பவர் வாயிலாக, போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருக்கு பல கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக, வீரமணி கொடுத்ததை, சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் கண்டறிந்தனர். சட்ட விரோதமாக, 23 கிலோ தங்க கட்டிகளும் கைமாறியது தெரிந்தது. இதனால், பிரகாஷ் கண்ணையாவை கைது செய்ய தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
போலீசார் கூறியதாவது: பிரகாஷ் கண்ணையா லண்டனில் தலைமறைவாக இருப்பது தெரிகிறது. அவரின் இருப்பிடத்தை கண்டறிய, 'இன்டர்போல்' எனும் சர்வதேச போலீசார் உதவி அவசியம். அதற்கு சட்ட ரீதியாக, 'ப்ளூ கார்னர் நோட்டீஸ்' பிறப்பிக்க வேண்டும். அதன்படி, பிரகாஷ் கண்ணையாவின் இருப்பிடத்தை அறியவும், அவரை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கவும், 'ப்ளூ கார்னர் நோட்டீஸ்' பிறப்பித்துள்ளோம். அதை ஏற்று, சர்வதேச போலீஸ் உதவி செய்யும். பிரகாஷ் கண்ணையா விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.