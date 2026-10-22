‘ஆன்லைன்’ கட்டண வசதி சுற்றுலா தலங்களில் அறிமுகம்

UPDATED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:36 PM
சென்னை: ‘தமிழக சுற்றுலா துறையின் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை, நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் நிறைவேற்ற வேண்டும்’ என, அதிகாரிகளுக்கு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மாவட்ட சுற்றுலாத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் சுற்றுலா விடுதி மேலாளர்கள் கூட்டத்தில், அவர் கூறியுள்ளதாவது:
சுற்றுலா பயணியருக்கு உலக தரத்திலான நவீன சேவைகளை வழங்கும் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தின் கீழ் இயங்கும், 51 சுற்றுலா விடுதிகள் மற்றும், 13 படகு குழாம்களில், ‘டிஜிட்டல்’ பணப் பரிவர்த்தனைகள் முழுமையாக ஊக்குவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பயணியர் தாங்கள் விரும்பும் விடுதிகள் மற்றும் சேவைகளை எவ்வித சிரமமுமின்றி பெறும் வகையில், இணையவழி முன்பதிவு வசதிகள் மேலும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
மேலும், கல்வி சுற்றுலா, ஆன்மிக சுற்றுலா மற்றும் சூழல் சுற்றுலா போன்ற சிறப்பு திட்டங்களை விரிவுபடுத்துவதோடு, அனைத்து சுற்றுலா தலங்களிலும் குடிநீர், கழிப்பறை, பாதுகாப்பு போன்ற அடிப்படை பயணியர் சேவைகள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இப்பணிகளை, நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் நிறைவேற்ற வேண்டும்.
இனி, அனைத்து சுற்றுலா மையங்களிலும் முன்கூட்டியே, ‘ஆன்லைனில்’ பணம் செலுத்தி விட்டு, பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை அணுபவிக்கும் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும். பயணியர் வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலையை தவிர்க்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளர்.