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சென்னையில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி: கரூர் நெரிசல் சம்பவம் நடந்த, மறு நிமிடமே, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ், மருத்துவமனை சென்று, என்ன செய்தார் என்பதை உலகமே பார்த்தது.
அதன் தொடர்ச்சியாக தான், சென்னை புழல் சிறை வாசலில், தி.மு.க., நிர்வாகி ஒருவர், முதல்வரை குறிப்பிட்டு பேசியுள்ளார். அப்படியென்றால், முதல்வர் மீது எவ்வளவு வன்மத்தோடு இருந்துள்ளனர் என்பது தெரிகிறது.
இந்த சதித்திட்டத்தை தீட்டியவர்கள் குறித்து, விரைவில் உண்மை வெளிவரும் என்றோம். அதன்படி, தி.மு.க., நிர்வாகி பேசியுள்ளார். ஆனால், சொல்ல வந்த விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லவில்லை. அவரை, தீர விசாரித்தால், பல உண்மைகள் வெளிவரும். இவ்வாறு மரிய வில்சன் கூறினார்.
தி.முக., நிர்வாகியை விசாரித்தால் பல உண்மைகள் வெளிவரும்; அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேட்டி
தி.முக., நிர்வாகியை விசாரித்தால் பல உண்மைகள் வெளிவரும்; அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேட்டி
ADDED : அக் 28, 2026 06:56 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:56 PM
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சென்னையில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி: கரூர் நெரிசல் சம்பவம் நடந்த, மறு நிமிடமே, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ், மருத்துவமனை சென்று, என்ன செய்தார் என்பதை உலகமே பார்த்தது.
அதன் தொடர்ச்சியாக தான், சென்னை புழல் சிறை வாசலில், தி.மு.க., நிர்வாகி ஒருவர், முதல்வரை குறிப்பிட்டு பேசியுள்ளார். அப்படியென்றால், முதல்வர் மீது எவ்வளவு வன்மத்தோடு இருந்துள்ளனர் என்பது தெரிகிறது.
இந்த சதித்திட்டத்தை தீட்டியவர்கள் குறித்து, விரைவில் உண்மை வெளிவரும் என்றோம். அதன்படி, தி.மு.க., நிர்வாகி பேசியுள்ளார். ஆனால், சொல்ல வந்த விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லவில்லை. அவரை, தீர விசாரித்தால், பல உண்மைகள் வெளிவரும். இவ்வாறு மரிய வில்சன் கூறினார்.