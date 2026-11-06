தி.மலை கோவில் விவகாரம் உண்மை நிலை கண்டறிய விசாரணை

UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:34 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில், ராஜகோபுரம் துாய்மை பணியின்போது, நந்தி வாகனத்தின் மீது, தீயணைப்பு வீரர்கள் ஏறி நின்றது, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக, உண்மை நிலையை கண்டறிந்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வினய் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.
இந்த விவகாரத்தில், துாய்மை பணியின்போது, உரிய வழிகாட்டுதல் வழங்க தவறிய, கோவில் ஊழியர் அசோக், உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். சம்பவம் தொடர்பாக, தீயணைப்பு துறையினர், கோவில் நிர்வாகத்திடம், மன்னிப்பு கடிதம் அளித்துள்ளனர்.
மேலும், இந்த சம்பவத்தில், உற்சவ வாகன அமீனா பொறுப்பாளர் மீது, நடவடிக்கை எடுக்காததற்கும், கீழ்நிலை ஊழியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதற்கும், கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன.
இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி, உண்மை நிலையை கண்டறிய, துறை கமிஷனர் வினய் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.