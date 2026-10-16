தேர்தல் பிரசாரத்தில் குழந்தைகளை ஈடுபடுத்தியது நாகரிகமற்ற செயல்; ஐகோர்ட்
தேர்தல் பிரசாரத்தில் குழந்தைகளை ஈடுபடுத்தியது நாகரிகமற்ற செயல்; ஐகோர்ட்
ADDED : அக் 16, 2026 10:43 PM
ADDED : அக் 16, 2026 10:43 PM
-நமது நிருபர்-
சட்டசபை தேர்தலில், சேலம் வடக்கு தொகுதியில், த.வெ.க., சார்பில் போட்டியிட்ட சிவகுமார் வெற்றி பெற்றார். இவரது வெற்றியை எதிர்த்து, தி.மு.க., வேட்பாளர் ராஜேந்திரன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி விசாரித்து வந்தார்.
மனுதாரர் ராஜேந்திரன் தரப்பில், 'தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது, த.வெ.க., தலைவரும், தற்போதைய முதல்வருமான விஜய், த.வெ.க., வேட்பாளர்களுக்கு ஓட்டளிப்பதை, தங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களிடம், குழந்தைகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றார். இது, தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது' என்று, தெரிவிக்கப்பட்டது.
தனது வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை நிராகரிக்கக்கோரி, த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., சிவகுமார் தாக்கல் செய்த மனுவை ஏற்று, தி.மு.க., வேட்பாளர் ராஜேந்திரனின் தேர்தல் வழக்கை, நீதிபதி பரதசக்கரவர்த்தி தள்ளுபடி செய்தார். அந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது:
த.வெ.க.,வுக்கு ஓட்டளிக்குமாறு, குழந்தைகள் வேண்டுகோள் விடுப்பது போல வீடியோ எடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் பரப்பியது நாகரிகமற்றது. இது, பெற்றோரின் மோசமான வளர்ப்பை காட்டுகிறது.
தேர்தல் பிரசாரங்களில் குழந்தைகள் ஈடுபடுத்தப்படுவது குறித்தும், தேர்தலை ரத்து செய்வதற்கான காரணங்களில் ஒன்றாக இதை மாற்றுவதா என்பது குறித்தும், பார்லிமென்டும், தேசமும் விவாதிக்க வேண்டும்.
குழந்தைகள் கூறினாலும், அது வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களின் ஓட்டளிக்கும் தேர்வை மாற்றும் என்று கூற முடியாது. குழந்தைகள் சொல்லியபடி பெற்றோர் ஓட்டளித்தாலும், அது அவர்களின் விருப்பமாகவும் இருக்கலாம். குழந்தைகளால் பெற்றோரின் சுதந்திரமான முடிவெடுக்கும் உரிமை பறிக்கப்பட்டது என்று எடுத்துக் கொள்ள முடியாது.
தேர்தல் தொடர்பான பணிகளில், குழந்தைகளை ஈடுபடுத்தியது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த மும்பை உயர் நீதிமன்றம், 'அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள், தேர்தல் கமிஷன் வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற தவறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்று தெரிவித்துள்ளது.
எனவே, குழந்தைகள், தங்களின் பெற்றோரிடம் கூறி, த.வெக.,வுக்கு ஓட்டளிக்க வற்புறுத்துமாறு, முதல்வர் விஜய் அழைப்பு விடுத்தது, மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் கீழ், தேவையற்ற தாக்கம் அல்லது ஊழல் நடைமுறை என்ற வரம்புக்குள் வராது.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.