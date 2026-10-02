தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை இரும்பு வியாபாரி கைது

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை இரும்பு வியாபாரி கைது

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை இரும்பு வியாபாரி கைது

UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 02, 2026 07:06 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 02, 2026 07:06 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அடுத்த கிராம பகுதியை சேர்ந்தவர் மனைவிக்கு, 20 வயது. இவருக்கு, 10 மாதத்தில் ஆண் குழந்தை உள்ளது. கடந்த, 28ல் கணவர் வேலைக்கு சென்ற பின், அவர் வீட்டில் தனியாக இருந்தார்.

அப்போது கணவரின் உறவினர், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பழைய இரும்பு வியாபாரி சூர்யா, 33, அப்பெண்ணின் வீட்டிற்குள் வந்து அமர்ந்தார். அப்போது பெட்ரூமில் குழந்தை அழுததால், அப்பெண் குழுந்தையை துாக்க சென்றார். பின்னால் பெட்ரூமிற்கு சென்ற சூர்யா, பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார்.

புகார்படி நேற்று முன்தினம் இரவு சூர்யாவை, ஏ.பள்ளிப்பட்டி போலீசார் கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us