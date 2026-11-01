ரூ.200க்கு சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்குமா?
ரூ.200க்கு சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்குமா?
UPDATED : நவ 01, 2026 12:02 AM
ADDED : நவ 01, 2026 12:02 AM
சென்னை: கூட்டுறவு கடைகளில், 200 ரூபாய்க்கு, 10 வகை மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு விற்பனை நேற்று முன்தினம் தொடங்கப்பட்டது. கூட்டுறவு துறை உயரதிகாரிகள் சரியான திட்டமிட்டு, இத்திட்டத்தை மாநிலம் முழுதும் தொடங்காததால், பல இடங்களில் மளிகை தொகுப்பு வாங்க சென்றவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர்.
தமிழகத்தில், அத்தியாவசிய உணவு பொருட்கள் விலை உயர்வால், மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். எனவே, குறிப்பிட்ட எடையில் கடலை பருப்பு, பாசி பருப்பு, மிளகாய், தனியா, பூண்டு, புளி, கடுகு, உடைத்த உளுத்தம் பருப்பு, சீரகம், சோம்பு அடங்கிய, 10 வகை மளிகை பொருட்கள் சிறப்பு தொகுப்பை, 200 ரூபாய் விலையில் விற்க, கூட்டுறவு துறை முடிவு செய்தது.
இந்த மளிகை தொகுப்பு விற்பனையை, சென்னை செங்குன்றத்தில், கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் நேற்று முன்தினம் தொடங்கி வைத்தார். மாநகராட்சி அல்லாத பகுதிகளில் செயல்படும், 128 கூட்டுறவு பல்பொருள் கடைகளில், இந்த மளிகை தொகுப்பு விற்கப்படும் என்று, அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், திருவள்ளூர், தர்மபுரி, திருவாரூர், விழுப்புரம், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் உள்ள, 30க்கும் குறைவான கடைகளில் மட்டுமே மளிகை தொகுப்புகள் விற்கப்பட்டன. பல கடைகளில் மளிகை தொகுப்பு கிடைக்காததால், அவற்றை வாங்க சென்ற பலர் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர்.
இதுகுறித்து, தமிழக முற்போக்கு நுகர்வோர் மைய தலைவர் சடகோபன் கூறியதாவது:
சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் வசிக்கும் மக்கள் தான் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இந்த சூழலில் அரசு, 200 ரூபாய்க்கு, 10 வகை மளிகை பொருட்களை விற்பது நல்ல முடிவு. எந்த சிறப்பு மளிகை விற்பனையாக இருந்தாலும் சென்னையில் நாளை முதல் தொடங்கப்படும்.
ஆனால், இந்த முறை மாநிலம் முழுதும் உள்ள கூட்டுறவு கடைகளில் விற்காமல், மாநகராட்சி அல்லாத இடங்களில் உள்ள கடைகளில் விற்பது எந்த வகையில் நியாயம்?
எனவே, சரியான திட்டமிடல் செய்யாமல், மக்களை ஏமாற்றும் செயலுக்கு காரணமான அதிகாரிகள் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அனைத்து கூட்டுறவு அங்காடிகள் மட்டுமின்றி, ரேஷன் கடைகளிலும் விற்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.