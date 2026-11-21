தி.மு.க.,வில் பிரிந்து சென்ற வைகோவை இணைப்பது பற்றி யாராவது கேட்கிறீர்களா? அ.தி.மு.க., பழனிசாமி ஆவேசம்
தி.மு.க.,வில் பிரிந்து சென்ற வைகோவை இணைப்பது பற்றி யாராவது கேட்கிறீர்களா? அ.தி.மு.க., பழனிசாமி ஆவேசம்
ADDED : நவ 21, 2026 11:00 PM
கோவை: ‘‘அ.தி.மு.க.,வில் உள்ள இரண்டரை கோடி பேரில் ஒருவர் தான், முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி,” என, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி கூறினார்.
அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து பிரிந்தவர்களை ஒருங்கிணைத்து, கட்சியை வலிமையாக்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி உள்ளிட்டோர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இது குறித்து, கோவையில் நேற்று பேட்டியளித்த அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமியிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த பழனிசாமி, “அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து பிரிந்த ஒருவர், தனிக்கட்சி ஆரம்பித்து, பல தேர்தல்களை சந்தித்து விட்டார். இன்னொருவர், வேறு கட்சிக்கு சென்று விட்டார். அவர்களிடம், எப்படி, எப்போ சேருவீர்கள் என்று யாராவது கேட்கிறீர்களா?
மற்ற கட்சிகளில், இதுபோல கேட்கிறீர்களா? தி.மு.க.,விலிருந்து வைகோ பிரிந்து சென்றார். அவரிடமோ, தி.மு.க.,விடமோ, ஒருங்கிணைப்பு பற்றி கேட்கிறீர்களா? அ.தி.மு.க.,வில், இரண்டரை கோடி தொண்டர்களில் ஒருவர் தான் வேலுமணி. அவரது பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு என்னிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டாம்,” என ஆவேசமடைந்தார்.
மேலும், பழனிசாமி அளித்த பேட்டி:
திருப்பரங்குன்ற தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு, இறுதியானது அல்ல. முழு விசாரணைக்கு பிறகே, இறுதி தீர்ப்பு வரும். எனவே, இந்த தீர்ப்பை சரியா, தவறா என எப்படி சொல்ல முடியும்?
த.வெ.க., ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின், சட்டம் –ஒழுங்கு அடியோடு சீர் கெட்டு கிடக்கிறது. சென்னையில் 700 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ‘ஹெராயின்’ போதைப்பொருள் பிடிபட்டுள்ளது. நாகப்பட்டினத்தில், த.வெ.க.,நிர்வாகி வீட்டில் தயாரிக்கின்றனர்.
அ.தி.மு.க.,விடம் உள்ள 41 எம்.எல்.ஏ..,க்களை வைத்து, இந்த ஆட்சியை எப்படி கவிழ்க்க முடியும்; மக்கள் பிரச்னையால், இந்த அரசு தானாக கவிழும்.
தி.மு.க., ஆட்சியின்போது, யூனிட்டுக்கு 20 ரூபாய் விலையில் மின்சாரம் வாங்கியதில், ஊழல் நடந்ததாக, அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார். தற்போது, 37.50 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குகின்றனர். எத்தனை ஆயிரம் கோடி சம்பாதித்திருப்பார்கள்?
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.