ஊழல் செய்து விட்டு பழிவாங்கும் செயல் என்பதா? ஸ்டாலின் விமர்சனத்திற்கு அமைச்சர் பதிலடி
ஊழல் செய்து விட்டு பழிவாங்கும் செயல் என்பதா? ஸ்டாலின் விமர்சனத்திற்கு அமைச்சர் பதிலடி
UPDATED : அக் 27, 2026 05:37 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:34 PM
கோவை:''ஊழல் செய்து விட்டு, பழிவாங்கும் செயல் என்று சொல்ல, ஸ்டாலின் வெட்கப்பட வேண்டும்,'' என, மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
கோவையில் அவர் அளித்த பேட்டி:
ஊழல் வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைதாகியுள்ளார். ஒரே ஆண்டில், 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்தவர் அவர். இது, தி.மு.க.,வுக்கு மிகப்பெரிய அவமானம்.
டிரஸ்ட், என்.ஜி.ஓ., மிஷனரி, தனியார் பள்ளிகளை மிரட்டி பணம் வசூலித்துள்ளார். இப்போது தான் பல பள்ளிகள் தைரியமாக வந்து புகார் கொடுக்கின்றன.
'கைது நடவடிக்கை பழிவாங்கும் செயல்' என்று, ஸ்டாலின் அறிக்கை கொடுக்கிறார். ஊழல் செய்து விட்டு பழிவாங்கும் செயல் என்று சொல்ல ஸ்டாலின் வெட்கப்பட வேண்டும்.
இந்த வழக்கில், நேர்மையாக விசாரணையை எதிர்கொள்ள வேண்டும். யாரையும் பழிவாங்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை. எல்லா இடத்திலும், ஒவ்வொரு சான்றிதழ் வழங்க, 'பார்ட்டி பண்ட்' வாங்கி தவறு செய்துள்ளனர். பொதுமக்கள் பணத்தை கொள்ளை அடித்து உள்ளனர்.
கோவையில் பள்ளி மாணவன் தற்கொலை தொடர்பாக விசாரணை நடந்து வருகிறது; யார் தவறு செய்திருந்தாலும், 100 சதவீதம் தண்டனை வாங்கி தரப்படும். தேனியில் விசாரணை கைதிகள் 17 பேர், காவலர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பி சென்றுள்ளனர். தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் இதுவரை நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். சிறையில் பாதுகாப்பு குறைபாடு உள்ளதா என்பதை, டி.ஜி.பி.,யும், ஐ. ஜி.,யும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
தற்போதைய தேவைக்கு மத்திய மின் தொகுப்பில் இருந்து தான் மின்சாரம் வாங்கி வருகிறோம். தமிழகம் மின் மிகை மாநிலம் என்று சொல்வது தவறான தகவல். நமது சுய உற்பத்தி 5,000 மெகா வாட் மட்டுமே.
இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார்.