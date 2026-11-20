துரந்தர்’ திரைப்பட உளவாளி போல் அமைச்சர் கீர்த்தனா செயல்படுகிறாரா? முதலீட்டு இலக்காக தமிழகம் தொடருகிறது: வழிகாட்டி நிறுவனம் விளக்கம்
துரந்தர்’ திரைப்பட உளவாளி போல் அமைச்சர் கீர்த்தனா செயல்படுகிறாரா? முதலீட்டு இலக்காக தமிழகம் தொடருகிறது: வழிகாட்டி நிறுவனம் விளக்கம்
UPDATED : நவ 20, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:40 PM
சென்னை: தமிழகத்துக்கு முதலீடுகளை ஈர்ப்பது தொடர்பான, ‘தமிழக வழிகாட்டி’ நிறுவனத்தில் இருந்து பணியாளர்கள் ராஜினாமா செய்தது தொடர்பாக, அந்த நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
கடந்த ஜூலையில், வழிகாட்டி நிறுவனத்தில், பெரிய அளவில் ராஜினாமா எதுவும் நடக்கவில்லை. சிறந்த தொழில் வாய்ப்பு, உயர் கல்வி, இடமாற்றம் மற்றும் பல்வேறு காரணங்களுக்காக பணியை விட்டு, பணியாளர்கள் விலகுவது இயல்பான ஒன்று.
வேறு இடங்களில் உள்ள வாய்ப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து, முன்னேற விரும்பும் பணியாளர்களின் தொழில் இலக்கு மற்றும் முன்னேற்ற விருப்பங்களை, வழிகாட்டி நிறுவனம், எப்போதும் மதித்து வருகிறது.
முதலீடுகளை ஈர்ப்பதிலும், வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதிலும், அண்டை மாநிலங்களுடன், ஆரோக்கியமான, ஆக்கப்பூர்வமான போட்டியை தமிழகம் பேணி வருகிறது. இது, நாட்டின் ஒட்டு மொத்த பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்கிறது. முதலீட்டாளர்களின், விருப்பமான முதலீட்டு இலக்காக, தமிழகம் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.