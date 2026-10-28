அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அறிவிக்கப்படாத முதல்வரா?
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அறிவிக்கப்படாத முதல்வரா?
ADDED : அக் 28, 2026 09:22 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:22 PM
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்தால் இலவச மின்சாரம் என அறிவித்துவிட்டு, தற்போது அறிவிக்கப்படாத மின் கட்டண உயர்வை அமல் படுத்தியுள்ளனர். மின்தடையையும் செயல்படுத்துகின்றனர்.
மின்சாரம், சட்டம், சிறை, லஞ்ச ஒழிப்பு உட்பட 7 முக்கிய துறைகளை கவனிக்கும் அமைச்சர் நிர்மல்குமார், அறிவிக்கப்படாத முதல்வராக மற்ற துறைகள் குறித்தெல்லாம் விளக்கம் கூறுகிறார்.
ஒரு காலத்தில் அ.தி.மு.க.,வில் இருந்த நிர்மல் குமாருக்கு, த.வெ.க.,வுக்கு எதிர்காலம் இருக்கக்கூடாது என்பது தான் ஒரே அஜெண்டா. அதற்காகத்தான் அவர், ‘அ.தி.மு.க.,வுக்கும், பழனிசாமிக்கும் எதிர்காலம் இல்லை; தொண்டர்களுக்கு எதிர்காலம் இல்லை’ என்று பேசி வருகிறார்.
எங்கள் எதிர்காலம் குறித்து பேசிப் பேசியே த.வெ.க.,வின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்கி, அ.தி.மு.க.,வின் எதிர்காலத்திற்கு அடித்தளம் அமைத்து தருகிறார்.
– உதயகுமார்
முன்னாள் அமைச்சர் – அ.தி.மு.க.,