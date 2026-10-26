முதல்வரின் ஆசியோடு தான் ரவுடிகள் ராஜ்ஜியம் நடக்கிறதா? உதயநிதி ஆவேசம்
முதல்வரின் ஆசியோடு தான் ரவுடிகள் ராஜ்ஜியம் நடக்கிறதா? உதயநிதி ஆவேசம்
ADDED : அக் 26, 2026 10:04 PM
சென்னை: ‘முதல்வரின் ஆசியோடு தான், தமிழகத்தில் ரவுடிகள் ராஜ்ஜியம் நடக்கிறதா’ என, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
அமைதி பூங்காவாக இருந்த தமிழகத்தில், மே 4-ம் தேதிக்கு பின் சட்டம் – -ஒழுங்கு என்பது உதாரணத்திற்கு கூட இல்லை. நாளிதழ்களில், ‘இன்றைய கொலைப்பட்டியல்’ என, தனி வரிசை போடும் அளவுக்கு, தினந்தோறும் கொலைகள், எல்லை மீறி நடக்கின்றன.
மதுரை மேலுார் அருகே மாயமான 7 வயது சிறுவன், உடலில் காயங்களோடு, சடலமாக கிடந்துள்ளார். சேலத்தில் ரவுடி டேவிட் என்பவரை, பட்டப்பகலில் ஒரு கும்பல் வெட்டிக் கொலை செய்துள்ளது. துாத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் கல்லுாரி மாணவனை, வெட்டிக் கொலை செய்துள்ளனர்.
த.வெ.க.,வினரும் தங்களின் ‘க்ரைம்’ கோட்டா-வை விட்டுக்கொடுப்பதில்லை என்பதற்கு சாட்சியாக, கன்னியாகுமரி மாவட்ட த.வெ.க பெண் நிர்வாகி ஒருவர், கணவனையே கொலை செய்ததாக, கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஆட்சியை காப்பாற்றிக்கொள்ள, ஒரே தொகுதியில், 40 இடங்களுக்கு போய், டிராக்டர் ஓட்டி, டீ குடித்து, முருங்கை பறித்த, தமிழக முதல்வர், சட்டம் – -ஒழுங்கை காப்பாற்ற, ஒரே ஒரு ஆய்வு கூட்டத்தையாவது நடத்துவாரா; அத்தகைய கூட்டங்களை நடத்தி இருந்தால், கொலைகள் தொடர்வது ஏன்; முதல்வரின் ஆசியோடு தான், தமிழகத்தில் ரவுடிகள் ராஜ்ஜியம் நடக்கிறதா?
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.