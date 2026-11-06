பொறுப்பான பதவியில் இருந்துகொண்டு இப்படியா பேசுவது? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி
பொறுப்பான பதவியில் இருந்துகொண்டு இப்படியா பேசுவது? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி
ADDED : நவ 06, 2026 10:09 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:09 AM
சென்னை: சென்னையில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜயின் பேச்சை தமிழக பாஜ தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: சென்னையில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் முதல்வர் விஜய், 'போதைப்பொருள், ஊழல் பக்கம் போயிடாதீங்க... கொஞ்சம் ஃபன், என்ஜாய்மெண்ட் ஓகே... பட் அடிமையாகாதீங்க' என கேஷுவலாகப் பேசியிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. தமிழகத்தின் முதல்வர் என்கிற பொறுப்பான பதவியில் இருந்துகொண்டு மாணவர்களிடம் இப்படியா பேசுவது? ஒருவர் தனிப்பட்ட முறையில் பேசுவதென்பது வேறு, ஒரு பொறுப்பான முதல்வர் பேசுவதென்பது வேறு. விஜய் இது போன்ற ஒரு அறிவுரையை தனது வாரிசுகளுக்கு வழங்குவாரா? இது சினிமா ஷூட்டிங்கோ அல்லது ஆடியோ லான்ச் மேடையோ அல்ல; ஒட்டுமொத்தத் தமிழக இளைஞர்களின் எதிர்காலம்.
தவெக அரசின் கையாலாகாத்தனத்தை மறைக்க மாணவர்களுக்கு இலவச உபதேசமா முதல்வர் விஜய்; போலீசாரை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு போதை மாபியாக்களையும், ஊழல் திமிங்கலங்களையும் சிறையில் தள்ள வேண்டிய நீங்கள், மேடைகளில் அமர்ந்து 'மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர்' போலப் பஞ்ச் டயலாக் பேசுவது உங்கள் நிர்வாகத் தோல்வியையே காட்டுகிறது. 'தவறுக்கு அடிமையாகாதீர்கள்' என்று குழந்தைகளுக்கு உபதேசம் செய்வது மட்டும் முதல்வரின் வேலை கிடையாது; இளைஞர்களைச் சீரழிக்கும் போதைக் கும்பலை வேரோடு அழிப்பது உங்கள் பிரதானக் கடமை.
ஜென்சி இளைஞர்களிடம் கூல் சிஎம் எனப் பெயர் வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக, போதைப்பொருள் ஒழிப்பு போன்ற தீவிரமான விவகாரத்தைக்கூட 'Vibe & Chill' மனப்பான்மையோடு அணுகுவதை நான் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். உங்கள் பிஆர் விளம்பரங்களுக்காகத் தமிழக இளைஞர்களின் வாழ்வைப் பணயம் வைக்காதீர்கள். துணிச்சலிருந்தால் போதை மாபியாக்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தைப் பாய்ச்சுங்கள்; இல்லையெனில், உங்கள் போலியான 'Vibe' அரசியலைத் தூக்கியெறிந்து, உங்களை ஆட்சிக் கட்டிலிலிருந்து இறக்க இந்த ஜென்சி தலைமுறையே முன்னிற்கும் என எச்சரிக்கிறேன். இவ்வாறு நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.