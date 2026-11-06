இதுதான் முதல்வரின் வேலையா? தினகரன் கேள்வி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:46 PM
சென்னை: ‘மாணவர், மாணவியர் மத்தியில் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பது போல பேசி, அதை இயல்புபடுத்துவது தான் முதல்வரின் வேலையா’ என, அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை;
இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை சீரழித்து வரும் போதைப்பொருள் பயன்பாடு வேடிக்கை மற்றும் மகிழ்ச்சியில் சேர்ந்து விட்டதா; மாணவர், மாணவியர் மத்தியில் போதைப் பொருள் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பது போல பேசி, அதை இயல்புபடுத்துவது தான் முதல்வரின் வேலையா என்ற கேள்வி எழுகிறது.
பத்து மற்றும் பிளஸ் 2 வகுப்புப் பொதுத்தேர்வுகளில், அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்களுக்கு விருது வழங்குகிறோம் என்ற பெயரில், அவர்களை அழைத்து, அவர்கள் மத்தியில், ‘லஞ்சம் ஊழல், அந்த சைடு எல்லாம் போய்டாதீங்க; இந்த போதைப் பொருள் அந்த சைடு எல்லாம் போய்டாதீங்க; கொண்டாட்டம் இருக்கும்; ஆனால் எந்த தவறுக்கும் அடிமையாயிடாதீங்க’ என, முதல்வர் விஜய் பேசியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.
போதைப் பொருட்களின் புழக்கத்த்தை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டிய முதல்வர் விஜய், ஒரு துளி விஷம் என்றாலும், அது விஷம் தான் என்பதை உணராமல், போதைப் பொருட்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பது போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியிருப்பது அபத்தமானது.
எனவே, மாணவர்களுக்கு விருது வழங்கும் மேடையில், அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்கான விதைகளை விதைத்து, விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டுமே தவிர, விஷத்தை விதைத்து, அவர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாழாக்கக் கூடாது.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.