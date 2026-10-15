த.வெ.க.,வுக்கு சாதகமா? பெருந்துறை இடைத்தேர்தலுக்காக முதல்கட்ட ‘சர்வே’
த.வெ.க.,வுக்கு சாதகமா? பெருந்துறை இடைத்தேர்தலுக்காக முதல்கட்ட ‘சர்வே’
UPDATED : அக் 15, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:47 PM
ஈரோடு: பெருந்துறை தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்காக, உளவுப்பிரிவு போலீசார் முதல்கட்டமாக, ‘சர்வே’ எடுத்து, அறிக்கையை தலைமையிடம் சமர்ப்பித்துள்ளனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அ.தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ., ஜெயக்குமார் உட்பட, ஆறு பேர் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து, த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர். இதனால், தொகுதியில் விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடக்கவுள்ளது.
இந்நிலையில் உளவுப்பிரிவு போலீசார் ஒருபுறம், அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தலைமையிலான, த.வெ.க., நிர்வாகிகள் ஒருபுறம் சர்வே எடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து த.வெ.க.,வினர் மற்றும் போலீஸ் தரப்பில் கூறியதாவது:
ஈரோடு, திருப்பூர் மாவட்ட உளவுப்பிரிவில் பணிபுரியும் போலீசார் தலா, 25 பூத் வாரியாக சர்வே செய்தனர். கடந்த தேர்தல்களில் பூத் பகுதியில் அதிருப்தி, புறக்கணிப்பு இருந்தால் அதன் விபரம், தற்போது நிலவும் பிரச்னை, அனைத்து கட்சி நிர்வாகிகள், அவர்களுக்கான செல்வாக்கு, எஸ்.ஐ.ஆர்., பணியால், இரு தேர்தலிலும் பூத்களில் குறைந்த ஓட்டுகள், ஒவ்வொரு பூத்திலும் த.வெ.க., – தி.மு.க., – அ.தி.மு.க., கட்சிகளின் பூத் ஏஜென்ட்களாக செயல்பட்டவர்கள் விபரம் சேகரித்து, தலைமைக்கு வழங்கி உள்ளனர்.
கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் அ.தி.மு.க.,வில் வென்ற ஜெயகுமார், 70 ஆயிரத்து 303 ஓட்டு பெற்றிருந்தார். இம்முறை த.வெ.க.,வில் நின்றால், எந்தெந்த பகுதியில் வரவேற்பு, எதிர்ப்பு வரும் என சேகரித்துள்ளனர்.
அப்போது, தி.மு.க.,வில் போட்டியிட்ட மத்திய மாவட்ட செயலர், முன்னாள் அமைச்சர் தோப்பு வெங்கடாசலம், 60 ஆயிரத்து 609 ஓட்டு பெற்றிருந்தார். இவர் தற்போது தி.மு.க.,வில் இருந்து விலகி, எந்த கட்சியிலும் சேராத நிலையில் உள்ளார்.
அ.தி.மு.க.,வில் இணைந்து போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், போட்டி எவ்வாறு இருக்கும் என சேகரித்துள்ளனர். கடந்த முறை, த.வெ.க., சார்பில் போட்டியிட்ட அருணாசலம், 59 ஆயிரத்து 483 ஓட்டு பெற்றிருந்தார்.
இப்பகுதியில் கம்யூ., ஓட்டுகள் சற்று அதிகம். வடமாநிலத்தவரும் உள்ளதால், யாருக்கு ஓட்டு பிரியும் என தெரிவித்துள்ளனர். மறுபுறம் கட்சி சார்பில், சிப்காட் கழிவால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் குடிநீர், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு, விளை நிலங்கள் பாதிப்பு, கால்நடைகளை தெருநாய்கள் கடித்து இறந்ததற்கு நிவாரணம் கிடைக்காதது, வன விலங்குகளால் கால்நடை பாதிப்பு உட்பட, 30க்கும் மேற்பட்ட பிரச்னைகளை கட்சியினர் சேகரித்து, அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வாயிலாக முதல்வரிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன், இவற்றை சரிசெய்யவும், பேசி தீர்வு காணவும் திட்டமிடப்படும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.