முதல்வர் விஜயுடன் இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் சந்திப்பு

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சென்னை: சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய்யை, இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் இன்று சந்தித்து பேசினார். அப்போது, ராக்கெட் மாதிரியை முதல்வருக்கு அவர் பரிசாக வழங்கினார். இருவரும் பரஸ்பரமாக தீபாவளி வாழ்த்துக்களை கூறிக் கொண்டனர்.
இருவரும் சுமார் 30 நிமிடங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். தமிழகத்தில் விண்வெளித் தொழில் வளர்ச்சி, குலசேகரப்பட்டினத்தில் அமையும் விண்வெளி ஏவுதள பணிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ADDED : நவ 06, 2026 02:34 PM
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சென்னை: சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய்யை, இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் இன்று சந்தித்து பேசினார். அப்போது, ராக்கெட் மாதிரியை முதல்வருக்கு அவர் பரிசாக வழங்கினார். இருவரும் பரஸ்பரமாக தீபாவளி வாழ்த்துக்களை கூறிக் கொண்டனர்.
இருவரும் சுமார் 30 நிமிடங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். தமிழகத்தில் விண்வெளித் தொழில் வளர்ச்சி, குலசேகரப்பட்டினத்தில் அமையும் விண்வெளி ஏவுதள பணிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.