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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ 'தி.மு.க., ஆட்சி போலவே த.வெ.க., அரசு செயல்படுவது ஏமாற்றம் தருகிறது'

﻿ 'தி.மு.க., ஆட்சி போலவே த.வெ.க., அரசு செயல்படுவது ஏமாற்றம் தருகிறது'

﻿ 'தி.மு.க., ஆட்சி போலவே த.வெ.க., அரசு செயல்படுவது ஏமாற்றம் தருகிறது'

ADDED : ஜூலை 10, 2026 06:01 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 06:01 AM

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சென்னை: 'முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியை போலவே, த.வெ.க., அரசும் அலட்சியத்தோடு செயல்படுவது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது' என, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

அவரது அறிக்கை: தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே ஐந்தாங்கட்டளையில், அரசு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் திறந்தவெளி அரசு நெல் சேமிப்பு கிடங்கில் தீப்பற்றி, 27,000க்கும் அதிகமான நெல் மூட்டைகள் எரிந்து சேதமடைந்தது, அதிர்ச்சி தருகிறது.

விவசாயிகள் அரும்பாடுபட்டு விளைய வைத்த நெல்மணிகளை கொள்முதல் செய்யாமல், மழையில் நனைய செய்து வீணாக்கிய பேரவலம், முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில் நடந்தது.

ஒரு தகரத்தாலான கூரையை கூட, அரசால் ஏற்படுத்த முடியாதா; நெல் மூட்டைகளை வெட்டவெளியில் கிடத்துவதா என, விவசாயிகள் போராடியும், முந்தைய அரசுகள் அதை கவனத்தில் கொள்ளவில்லை.

கொள்முதல் செய்த நெல் மூட்டைகளை, அரவை ஆலைகளுக்கு அனுப்பும் முன், பாதுகாத்து வைக்க வேண்டிய தமிழக அரசின் நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்திற்கு, போதிய கட்டடங்கள் கூட இல்லாமல், சுடுகாட்டில் அடுக்கி வைத்திருந்தது, அரசு நிர்வாகத்தின் மோசமான நிலை. த.வெ.க., அரசும் முந்தைய ஆட்சியை போல அலட்சியத்தோடு செயல்படுவது, ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.

உணவு தானியங்களை கூட பாதுகாத்து, ஒரு அரசால் தரமாக வழங்க முடியாதென்றால், அது அரசா, இல்லை தரிசா என்ற கேள்வி எழுகிறது.

எனவே, விவசாயிகள் விளைவிக்கும் உணவு தானியங்களை பாதுகாத்து வைக்க, போதுமான அளவு நிரந்தர கட்டடங்களை உருவாக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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