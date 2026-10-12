‘அது நட்பு அரசியல்; இது நாகரிக அரசியல்’

UPDATED : அக் 12, 2026 06:10 PM
ADDED : அக் 12, 2026 05:36 PM
சென்னை: ‘‘த.வெ.க., தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணி வலுவாக உள்ளது,’’ என, பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
அவர் அளித்த பேட்டி:
த.வெ.க., தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணியில், வி.சி.க., ஒரு துாணாக உள்ளது. எங்கள் கூட்டணி உறுதியாக உள்ளது. முதல்வர் விஜய், வி.சி.க., தலைவர் திருமாவளவன் அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணி, கொள்கை கூட்டணி; வலுவாக உள்ளது. நாகரிக அரசியலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் பங்கேற்ற விழா மேடை அமைந்தது. நட்பு அரசியலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக, விஜய், ராகுல் சந்திப்பு நடந்தது.
லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் உடனான சந்திப்பின் போது, முதல்வர் விஜய் த.வெ.க., தலைவராக செயல்பட்டார். அதேநேரம், பிரதமர் மோடியுடனான நிகழ்ச்சியின் போது, தமிழக முதல்வராக செயல்பட்டார். அந்த நிகழ்ச்சியில், தமிழகத்தின் உரிமை குரலாக முதல்வர் ஒலித்துள்ளார்.
முதல்வர் விஜயிடம் இருந்து மற்ற தலைவர்களும் நாகரிக அரசியலை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்; பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு தாங்களே காரணம் என, தி.மு.க., கூறுகிறது. இந்த திட்டம், அறிவாலயம், கோபாலபுரத்தில் இருந்து வந்த நிதியிலா கட்டப்பட்டது?
எந்த நலத் திட்டங்கள் முடிவடைந்தாலும், அதற்கு நாங்கள் தான் காரணம் என, தி.மு.க., சொல்கிறது. அப்படியென்றால், தமிழகத்தில் நடக்கும் கொலை, கொள்ளை, சட்டம் – ஒழுங்கு சீர்கேடுக்கு யார் காரணம்?
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.