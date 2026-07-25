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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ ஜனநாயகன் படம் எடுத்தால் போதாது ஜனநாயகத்தை கடைபிடிக்கணும்: முதல்வர் விஜய் குறித்து கிருஷ்ணசாமி கிண்டல்

﻿ ஜனநாயகன் படம் எடுத்தால் போதாது ஜனநாயகத்தை கடைபிடிக்கணும்: முதல்வர் விஜய் குறித்து கிருஷ்ணசாமி கிண்டல்

﻿ ஜனநாயகன் படம் எடுத்தால் போதாது ஜனநாயகத்தை கடைபிடிக்கணும்: முதல்வர் விஜய் குறித்து கிருஷ்ணசாமி கிண்டல்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:30 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:30 AM

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் புதிய தமிழகம் கட்சி நிறுவனத்தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி நேற்று அளித்த பேட்டி :

மாஞ்சோலை தேயிலைத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வுரிமையை பாதுகாக்க அனைத்துக்கட்சிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. எட்டு மாதங்களாக மாஞ்சோலை, ஊத்து, நாலுமுக்கு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள், குடிநீர், மின்சாரம், போக்குவரத்து, ஆம்புலன்ஸ், மருத்துவம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் மறுக்கப்பட்டுள்ளன.

சிறையில் உள்ளவர்களுக்குக் கூட குடிநீர், மின்சாரம், உணவு வழங்குகிறது சட்டம். 2006 வன உரிமைச்சட்டத்தின்படி அவர்களுக்கு அங்கு வாழ உரிமை உள்ளது. இதுதொடர்பாக விரைவில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடத்தி, முதல்வர் விஜயை சந்திக்க உள்ளோம்.

தூத்துக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் காவலில் வாலிபர் இறந்தது குறித்து முழுமையான, வெளிப்படையான விசாரணை நடத்த வேண்டும். கைதானவர்களிடம் மனிதநேயத்துடன் நடக்க வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்ற வழிகாட்டுதலை போலீசார் கடைபிடிக்க வேண்டும்.

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்திற்கு தார்மீகப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். மாணவர்கள் நடத்தும் போராட்டத்திற்கு புதிய தமிழகம் முழு ஆதரவு அளிக்கிறது. கல்வியில் வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம்.

இன்னும் சில அமைச்சர்கள் ரசிகர் மனநிலையிலேயே உள்ளனர். சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னைகளிலும், மாணவர்களின் கோரிக்கைகளிலும் தமிழக அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஜனநாயகன் என்ற பெயரில் படம் எடுத்தால் மட்டும் போதாது; வாழ்க்கையிலும் ஜனநாயகத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். போராட்டங்களுக்கு அனுமதியளிக்க வேண்டும். கூட்டணி மாற்றம் அரசியலில் இயல்பானது என்றாலும், சந்தர்ப்பவாத அரசியலை தவிர்த்து வரும் காலங்களில் த.வெ.க. செயல்பட வேண்டும். இவ்வாறு பேட்டியளித்தார்.

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